La grippe commence à prendre de l’ampleur en Espagne | La société

Avec 54,6 cas pour 100 000 habitants, la grippe commence à prendre de l’ampleur en Espagne et au cours de ces premières semaines de l’année a commencé ce que les experts appellent la “vague épidémique” de cette maladie, qui augmentera progressivement et durera entre deux et trois mois.

La propagation du virus de la grippe (il existe trois types et plusieurs sous-types) ne fait que commencer et continuera d’augmenter jusqu’à dépasser 200 cas pour 100 000 habitants, comme cela s’est produit les années précédentes.