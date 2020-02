La hausse des retraites et du salaire des fonctionnaires en débat lors de la première plénière de 2020 | Économie

La réévaluation de 0,9% des pensions en 2020 et l’augmentation de 2% du salaire des agents publics ouvriront les débats de la première session plénière de la XIV législature qui préside le gouvernement de coalition du PSOE et de United Podemos et qui coïncide avec la Première session plénière de cette année.

La session plénière de mardi prochain débutera à 15 heures – un jour après l’ouverture solennelle de cette nouvelle législature – avec le débat sur la validation ou l’abrogation de trois décrets lois économiques: les retraites, les fonctionnaires et celui qui actualise les valeurs cadastrales des 1 092 municipalités, dans cet ordre.