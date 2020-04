La hausse des températures n’arrêtera pas à elle seule le coronavirus | EFE vérifie

L’augmentation des températures à elle seule ne mettra pas fin aux infections à COVID-19, comme le prétendent diverses hypothèses diffusées dans les médias et les réseaux sociaux, bien que des études et des articles scientifiques se rapportent à des climats plus chauds et plus humides avec une incidence plus faible du virus.

Cet argument a été utilisé par des personnalités politiques telles que le président des États-Unis, Donald Trump, qui en février dernier avait prédit que le coronavirus partirait “en avril” à cause de “la chaleur”, et se répète dans diverses théories qui spéculent que le virus n’aura pas une incidence majeure en Afrique grâce à son climat.

Il se propage davantage dans les climats froids

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) prévient que le COVID-19 peut être transmis dans les zones humides et chaudes, bien que différents scientifiques aient détecté une vitesse de propagation plus élevée dans les climats froids. Dans tous les cas, une augmentation des températures peut affaiblir l’expansion du virus, mais il ne suffit pas de l’arrêter.

Sur son site officiel, l’OMS explique que les preuves scientifiques obtenues à ce jour indiquent que le virus COVID-19 peut être transmis dans n’importe quelle zone, y compris celles avec un climat chaud ou humide, donc, quelles que soient les conditions climatiques, Il est nécessaire d’adopter les mêmes mesures de protection si vous vivez ou prévoyez de vous rendre dans une zone où des cas de coronavirus ont été signalés.

Le virus COVID-19 semble se propager davantage lorsque le temps est plus froid. C’est ce qu’a déclaré le professeur d’épidémiologie Marc Lipsitch, directeur du Center for Dynamics of Communicable Diseases de l’Université de Harvard, dans un article dans lequel il conclut, cependant, que le nouveau coronavirus “ne va probablement pas” disparaître de lui-même lorsque les températures augmenteront.

“Pour le nouveau coronavirus SARS-CoV-2, nous avons des raisons de penser que, comme d’autres bétacoronavirus, il se transmettra un peu plus efficacement en hiver qu’en été, bien que nous ne connaissions pas les mécanismes responsables”, reconnaît-il.

Lipsitch précise en tout cas que, lorsque les températures montent, on ne peut s’attendre qu’à “un changement modeste et pas assez pour arrêter de lui-même la transmission du coronavirus”.

En ce sens, il fait valoir que le SRAS de 2003, un virus avec lequel il est souvent comparé au coronavirus actuel et qui a provoqué une épidémie qui a frappé la Chine, le Vietnam, la Thaïlande et le Canada, entre autres, n’a pas disparu pour des raisons naturelles, mais à cause de ” interventions de santé publique extrêmement intenses.

Taux d’infection plus faible avec des températures élevées

De plus, les résultats préliminaires d’une enquête menée en Espagne conjointement par l’Agence météorologique d’État (Aemet) et l’Institut de santé Carlos III (ISCIII), révèlent «de premières indications de corrélation entre les variables météorologiques et la propagation de la maladie».

«Dans notre pays, le taux d’implication des coronavirus augmente à une température moyenne plus basse», précise ce rapport, publié par le ministère de la transition écologique, qui compare le nombre de nouvelles infections quotidiennes à la température moyenne correspondant à la même dans toutes les Communautés autonomes, entre le 26 mars et le 5 avril.

L’étude d’Aemet et d’ISCIII analyse également l’influence de l’humidité de l’air. Et rappelez-vous que, selon des recherches récentes, cela peut également affecter une moindre propagation de la maladie.

“Des températures élevées et une humidité élevée réduisent considérablement la transmission et la propagation du virus, de sorte que l’arrivée de la saison printanière dans l’hémisphère Nord pourrait effectivement réduire la transmission de COVID-19”, selon le rapport.

Les experts du MIT doutent des effets du climat sur le virus

Très prudemment, une étude signée par deux experts du Massachusetts Institute of Technology (MIT) indique à la place qu ‘”on ne sait pas si COVID-19 est affecté par le temps”.

Ils soutiennent leur scepticisme avec l’argument selon lequel, s’il est vrai que le virus a plus d’incidence dans les pays non tropicaux, cela peut être dû au fait que davantage de tests y sont effectués, ainsi qu’à la plus grande «connectivité mondiale» présentée par «les pays froid du nord ».

Dans tous les cas, ils insistent pour préciser qu’ils ne disposent pas de preuves suffisantes pour affirmer que le coronavirus ne se propagera pas dans les zones à climat chaud ou humide.

À cet égard, un article sur la pandémie de COVID-19 en Afrique de l’Ouest publié sur le site Internet de la prestigieuse revue médicale The Lancet indique clairement qu’en aucun cas l’incidence du coronavirus dans cette région chaude et humide n’est inférieure: “Les premiers cas se sont produits plus tard », mais, une fois confirmé,« l’expansion a été rapide ».

Les auteurs de cet article avertissent également que “l’impact d’une épidémie similaire à celle actuellement observée en Europe serait dévastatrice en Afrique de l’Ouest”, en raison du manque de ressources dans de nombreux systèmes de santé nationaux et de leur ampleur dans cette région. des pathologies telles que l’hypertension ou le diabète.

Sources:

– Organisation mondiale de la santé (OMS).

– Article “Saisonnalité du SRAS-CoV-2: COVID-19 disparaîtra-t-il par lui-même dans les climats plus chauds?”, Par Marc Lipsitch. Université de Harvard.- “Premières indications de corrélation entre les variables météorologiques et la propagation de la maladie COVID-19 et du virus du SRAS-CoV-2 en Espagne”. Recherche par l’Agence météorologique espagnole (Aemet) et l’Institut de santé Carlos III. Publié par le Ministère de la transition écologique – Étude «La pandémie de coronavirus diminuera-t-elle en été?», Par Qasim Bukhari et Yusuf Jameel, Massachusetts Institute of Technology (MIT) – Article «Pandémie de COVID-19 en Afrique de l’Ouest ” Publié dans le journal médical The Lancet.