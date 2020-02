La Hollande ne prévoit pas de donner une “pilule mortelle” à leurs aînés quand ils veulent arrêter de vivre | EFE vérifie

Que vérifions-nous?

Les Pays-Bas ont commencé à traiter la légalisation d’une pilule qui permettra aux personnes de plus de 70 ans de mettre fin à leurs jours

conclusion

Le Dutch Coalition Executive a demandé une étude sur l’euthanasie et l’un des partis qui en font partie est en faveur de l’extension de la loi actuelle sur l’euthanasie, mais le gouvernement s’est publiquement engagé à ne présenter aucun projet de loi qui pourrait conduire à la légalisation. suicide assisté

Les plans supposés du gouvernement néerlandais de légaliser une pilule que les personnes de plus de 70 ans «fatiguées de vivre» pourraient obtenir sans ordonnance pour mettre fin à leurs jours ont provoqué un émoi parmi les lecteurs hispanophones et les internautes.

En fait, c’est un canular qui émerge de la récente publication d’une étude sur l’euthanasie et du débat qui vise à promouvoir sur cette question l’une des formations qui composent le gouvernement de coalition néerlandais, le parti progressiste néerlandais D66.

Cette semaine, des journaux et des chaînes de télévision espagnols ont publié des informations dans lesquelles il était affirmé que la Hollande “avait déjà commencé à traiter la mise en œuvre” d’une “pilule empoisonnée” afin que les plus de 70 ans puissent se suicider s’ils le souhaitent, et avec des titres tels que “La Hollande ouvre le débat sur la pilule mortelle”.

Ces mensonges ont provoqué une grande indignation chez les utilisateurs des réseaux sociaux, y compris les membres des partis politiques opposés à l’euthanasie.

La Hollande continue à entrer, avec grande décision, dans le néant. Souriants, heureux, se tenant par la main, ils considèrent qu’il est facile de le mettre à celui qui est fatigué. Donc tu ne baises pas, en gros. Https://t.co/Bjuvgm68IP

– Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) 5 février 2020

Le progrès, c’est quand tout ce qui est vieux dérange, rien n’unit personne et il est clair qu’à un certain âge il ne dérange que et il faut sortir du chemin. Le progrès est un chagrin total.

Les Pays-Bas approuveront une “pilule mortelle” pour les plus de 70 ans fatigués de vivre https://t.co/3MlO41rzXs

– Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 5 février 2020

Le bulo a également atteint l’Amérique latine, et dans des pays comme l’Argentine, certains journaux ont expliqué “Quelle est la pilule mortelle qu’ils prévoient de mettre en œuvre en Hollande pour les plus de 70 ans fatigués de vivre”, et d’autres ont déclaré que la Hollande approuverait une telle pilule “dont elle n’aurait pas besoin ordre médical. “

Au Chili, les médias ont même mené des enquêtes pour demander aux lecteurs s’ils souhaitaient suivre les traces du gouvernement néerlandais et légaliser l’euthanasie.

Tout découle d’une enquête commandée par l’exécutif néerlandais et publiée la semaine dernière dans ce pays pour déterminer le nombre de personnes âgées qui auraient recours à une procédure d’euthanasie lorsqu’elles souffrent de douleurs typiques de l’âge.

C’est ce rapport et la position pro-euthanasie bien connue de l’une des parties au gouvernement, D66, qui ont conduit différents médias en Espagne et en Amérique latine à tirer des conclusions erronées.

D’où vient l’idée de la pilule?

La pilule présumée, “Pil van Drion” (en néerlandais), est baptisée au nom de Huib Drion, un juriste néerlandais qui, en 1991, a suggéré la possibilité de mettre gratuitement à la disposition du citoyen âgé une “pilule hypothétique” afin qu’il puisse se suicider à partir de 75 ans.

Comme l’a confirmé la Dutch Voluntary End of Life Association (VVE), cette pilule n’existe pas aux Pays-Bas, et il n’est pas prévu de la légaliser ou de la produire officiellement, bien qu’il y ait eu une coopérative, Coöperatie Laatste Wil (CLW), qui a décidé de contester aux autorités il y a quelques années pour promouvoir une poudre mortelle ayant une fonction similaire à celle du Pil van Drion.

Dans les années 90, l’ancien ministre de la Santé, le progressiste Els borstIl a publiquement soutenu l’idée de débattre de la légalisation de la pilule de Drion, ce qui a provoqué un grand scandale dans le pays et l’a forcée à oublier le problème. Depuis lors, aucun membre du gouvernement n’a tenté de mettre la question sur la table.

Alors, que dit le rapport?

Le comité des chercheurs a demandé à 21 000 Néerlandais de plus de 55 ans si, une fois atteint un certain âge, ils doivent faire face à des maladies et considérer qu’ils ont déjà terminé leur cycle de vie, ils souhaitent avoir un accès légal à l’euthanasie. Environ 10 000 ont répondu oui.

Ils ont également demandé 1600 médecins généralistes et étudié plus de 200 demandes d’euthanasie exécutées et rejetées ces mois-ci, pour conclure la composition et le pourcentage de personnes qui, sans être gravement malades, ne veulent pas continuer à vivre en raison des conditions de vieillesse.

Le rapport ne se prononce pas sur la manière dont ce suicide assisté pourrait être réalisé, mais selon la proposition de D66, ce processus ne consisterait pas à acquérir un médicament sans ordonnance pour pouvoir se suicider à la maison.

Dans l’hypothèse où l’initiative de cette formation serait débattue, un éventuel projet de loi qui n’est même pas sur la table, tentera d’étendre l’actuelle loi d’euthanasie, en vigueur depuis 2002, à ces circonstances, pour y ajouter un outil de suicide au système judiciaire.

Le patient devra également s’adresser à son médecin de famille, qui l’enverra chez un spécialiste et, pendant des mois, tentera de calmer sa situation avec les mesures à sa disposition.

Si cela ne fonctionne pas et que le patient insiste sur son désir de mourir, une demande d’euthanasie pourrait être traitée, qui serait effectuée comme dans le reste des cas de maladies graves et douloureuses, sous la surveillance stricte d’un médecin.

Qu’a proposé le gouvernement?

Rien. La coalition qui gouverne actuellement à La Haye est parvenue à un accord en 2017 pour former l’exécutif précisément sur la base de l’engagement de ne pas présenter de projet de loi qui pourrait conduire à légaliser l’aide au suicide “pour les personnes fatiguées de vivre”, bien qu’elles aient accepté de commander la Recherche sociale publiée la semaine dernière.

Le gouvernement est composé de libéraux (VVD), de progressistes (D66) et de deux autres partis conservateurs, les démocrates (CDA) et l’Union chrétienne (UC), et seul D66 est favorable à la présentation de cette loi.

Un de ses députés a promis de préparer le projet et de le présenter après l’été, mais pour le moment, il n’y a pas de majorité parlementaire pour approbation, au moins jusqu’aux élections de mars 2021.

Sources:

– Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), une association néerlandaise qui promeut le débat sur le suicide assisté et la législation néerlandaise sur l’euthanasie – Le parti progressiste D66, le seul en faveur de l’extension de l’euthanasie aux personnes ayant «une vie» complet. “

– L’accord de coalition entre le Parti libéré (VVD), les progressistes (D66), les démocrates (CDA) et Unión Cristiana (CU).

– Le rapport d’enquête sociale, publié le 31 janvier. – La lettre du gouvernement néerlandais pour informer le Parlement de sa position à ce sujet.