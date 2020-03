La Hollywood Academy pourrait apporter des modifications aux Oscars pour le coronavirus – Telemundo Miami (51)

La Hollywood Academy a déclaré jeudi que sa priorité était actuellement d’aider les membres de l’industrie cinématographique pendant la crise des coronavirus et a également assuré qu’elle n’exclut pas les changements aux Oscars en raison des effets de la pandémie.

“L’Académie vise à aider notre personnel, nos membres et l’industrie à se frayer un chemin dans cette crise sanitaire mondiale et économique”, a déclaré un porte-parole de l’Académie dans un communiqué envoyé à Efe.

“Nous sommes en train d’évaluer tous les aspects de ce paysage incertain et les changements à apporter. Nous nous engageons à être agiles et tournés vers l’avenir alors que nous discutons de ce qui est le mieux pour l’avenir de l’industrie et ferons plus d’annonces dans les prochains jours.” at-il ajouté.

Les 93rd Academy Awards devraient avoir lieu le 28 février 2021 au Dolby Theatre de Los Angeles, en Californie.

Mais l’une des questions qui se pose en raison de la pandémie de coronavirus est de savoir si les Oscars devraient modifier les exigences pour qu’un film soit candidat aux statuettes.

Peut-être le plus pertinent en ce moment se réfère à l’exigence selon laquelle un film qui veut participer à la course doit être projeté pendant au moins une semaine dans un cinéma commercial du comté de Los Angeles au cours de l’année civile qui précède le gala (c’est , à voir en 2020 pour pouvoir assister à la cérémonie en 2021).

Cette règle ne s’applique pas à certaines catégories spécifiques de récompenses telles que le meilleur film international ou le meilleur film d’animation.

La condition des Oscars selon laquelle un film doit passer par des théâtres a obligé des plateformes telles que Netflix à ce que leurs films primés, tels que “Roma” (2018) ou “The Irishman” (2019), aient fait une visite du cinémas plus ou moins étendus et non diffusés exclusivement dans les services numériques.

Mais avec les théâtres actuellement fermés à Los Angeles (et dans de nombreuses autres parties de la planète), il convient de se demander si les Oscars devront trouver une alternative ou une solution pour que l’exigence d’un affichage sur grand écran ne laisse pas de nombreux films en dehors des récompenses. dont la distribution en ce moment est un mystère.

Hollywood a baissé les yeux en raison de la crise mondiale déclenchée par COVID-19 et a retardé ou suspendu de nombreuses sorties à venir telles que “No Time to Die” (“James Bond”), “F9” (“Fast & Furious”) “),” Mulan “,” Black Widow “,” A Quiet Place Part II “,” The Woman in the Window “ou” The New Mutants “.

L’industrie a également dû arrêter de filmer de grandes productions cinématographiques telles que les suites “Avatar”, “Mission: Impossible 7”, “Jurassic World: Dominion”, “The Batman” ou le nouveau film “The Matrix”, parmi beaucoup d’autres. d’autres.

La crise a également été constatée dans l’annulation ou le report de rendez-vous importants sur le calendrier cinématographique comme le Festival de Cannes (France) ou le South by Southwest SXSW Festival et le Tribeca Film Festival (tous deux aux États-Unis).

