La Jordanie et la Tunisie signalent leurs premiers cas de coronavirus

Les gouvernements de Jordanie et de Tunisie ont annoncé aujourd’hui les premiers cas de coronavirus détectés sur leurs territoires respectifs.

Un Jordanien qui avait récemment voyagé en Italie est devenu le premier cas confirmé de Covid-19 en Jordanie, selon le ministre de la santé Saad Jaber.

Le patient est arrivé dans le pays le 15 février et une équipe médicale surveille sa famille pour détecter toute personne infectée.

Même si les résultats sont négatifs, ils resteront isolés à la maison pendant deux semaines par précaution.

Un ami qui a accompagné ce premier patient lors du voyage en Italie a également été testé, bien que les premiers tests aient été négatifs.

Selon Jaber, il restera en isolement pendant une semaine supplémentaire pour être testé à nouveau et pour exclure complètement la présence du virus dans son corps.

En Tunisie, un homme d’une quarantaine d’années est devenu le premier cas confirmé de coronavirus dans ce pays africain, selon les responsables gouvernementaux.

Le ministre de la santé Abdellatif Mekki a déclaré que l’homme était arrivé en Tunisie par bateau le 27 février en provenance d’Italie.

Deux jours plus tard, les premiers symptômes sont apparus, rapporte Mosaique FM.

Le ministre a annoncé que les autorités contacteraient la famille et tous les passagers qui ont voyagé sur le même bateau dans le but de contenir la possible propagation du virus.

En Afrique, outre la Tunisie, le virus s’est propagé en Égypte, en Algérie et au Nigeria.