La justice avance dans la réforme procédurale et dans le plan de choc pour réactiver les tribunaux | La politique

Le ministère de la Justice travaille sur une réforme procédurale visant à améliorer l’efficacité des tribunaux et leur adaptation au monde numérique et avance dans le plan de crash des mesures organisationnelles, technologiques et réglementaires avec lequel il espère éviter l’effondrement de ces organes à la fin de l’État. alarme.

Le chef de la justice, Juan Carlos Campo, a présenté ce vendredi ses projets aux plus hauts représentants des conseils généraux de la profession juridique, des avocats et des diplômés sociaux, qu’il cherche à impliquer dans les réformes avec le Conseil général de la magistrature (CGPJ ), le ministère public et les communautés autonomes compétentes.

Les mesures à l’étude, souligne la justice dans un communiqué sans donner de détails, cherchent à réactiver le secteur après la fin des mesures de confinement, tous les opérateurs conscients qu’il y aura une augmentation significative des cas de licenciements, ERTE, faillite, défauts de paiement, expulsions , les procédures familiales ou les sanctions imposées par la détention.

Le gouvernement, conformément aux décrets déjà approuvés, doit avoir le plan prêt dans les quinze jours suivant la fin de l’internement.

L’objectif est de se concentrer sur les sphères sociales, contentieuses-administratives et commerciales, les ordonnances juridictionnelles qui seront les plus affectées par l’arrêt de l’activité. “La justice doit faire partie de la relance de l’économie”, a souligné Campo.

Parallèlement au plan de choc, des travaux sont en cours sur la réforme procédurale afin qu’elle soit prête dans les prochains mois et qu’elle soit “largement acceptée par le secteur dans son ensemble”.

Campo a déjà rencontré les associations de juges et a annoncé hier qu’il rencontrerait la semaine prochaine celles des procureurs – l’Union progressiste des procureurs a montré ce vendredi son “indignation la plus scandaleuse” de ne pas avoir été entendu – et d’avocats du Administration de la justice.

Pour sa part, le CGPJ a déjà avancé plusieurs de ses propositions pour la réactivation de l’activité dans les tribunaux et a proposé, par exemple, de permettre au mois d’août, de permettre la condamnation à des peines orales dans certaines circonstances, ou de décourager des poursuites “sans fondement” par le paiement de frais ou l’imposition d’une amende dans l’ordre civil.

L’organe directeur des juges a également mis sur la table la nécessité de renforcer les organes surchargés en établissant des règles pour la répartition et la spécialisation des tribunaux, même au-delà de la portée territoriale du parti judiciaire.

Les associations de juges et de procureurs ont reçu ce plan avec suspicion, considérant que, bien que “bien intentionné”, il n’est pas réaliste et cache une réforme globale de la justice qui demande du temps.