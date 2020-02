La Juventus et l’Inter se mesurent à huis clos dans Classic Key de Scudetto | Réseaux sociaux sportifs

La Juventus Turin et l’Inter Milan se rencontreront ce dimanche dans un soi-disant «Derby d’Italie» inédit, dans lequel le leader et le troisième classés, séparés par trois points, s’affronteront à huis clos à cause de l’alerte pour le coronavirus, qui a fait 17 morts et plus de 600 infectés confirmés dans le pays.

Le gouvernement italien a ordonné de jouer à huis clos tous les matchs du vingt-sixième jour de la Serie A qui se jouent dans les régions touchées par le coronavirus, ainsi, en plus de la Juventus-Inter, également Udinese-Fiorentina, Milan-Gênes, Parme- Spal et Sassuolo Brescia seront joués sans public.