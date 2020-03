La légende Oblak, l’héroïsme de Llorente | Sports

Le légendaire Anfield a été vaincu ce mercredi par un gardien de but de la légende, le slovène Jan Oblak, le soutien auquel l’équipe rojiblanco s’est accrochée pendant de nombreuses, nombreuses et nombreuses minutes, sans fin, jusqu’à la prolongation, jusqu’aux deux buts de Marcos Llorente, le héros qui est venu plus tard à la rescousse de l’Atlético Madrid alors qu’il était déjà éliminé, lorsque Roberto Firmino 2-0 a imposé un sort irrémédiable, sauf pour une équipe avec la foi du rojiblanco, capable de réaliser l’imprévisible et de transformer un scénario d’une telle ampleur dans un autre territoire conquis.

Rien n’aurait été possible sans le gardien slovène, qui a signé onze arrêts – du moins rien de plus que le record de cette édition de la compétition, détenu par Galatasaray – pour frustrer encore et encore son adversaire. Rien n’aurait été possible non plus sans Marcos Llorente, qui a assumé un rôle principal. Le remplaçant de Diego Costa, en colère quand il a été remplacé à la 55e minute, était le double buteur qui a changé un jeu qui était absolument local jusqu’à 2-1.