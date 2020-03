La Liga Primera ignore la FIFA et poursuit le championnat

Le jour est également venu au Nicaragua. Avec le premier cas confirmé de Covid-19, les mesures à prendre dans le pays entreront également en vigueur dans les sports nationaux. C’était à la mi-temps du neuvième jour du tournoi Clausura 2020, mercredi dernier, lorsque la plupart des équipes de la Première Ligue ont appris que le Nicaragua avait confirmé le premier cas. Cependant, la Première Ligue continuera normalement et débutera ce samedi 21 avec sa 10e journée de tournoi.

Jusqu’à ce jeudi, on savait que les équipes seraient attentives à tout cas de grippe ou de toux pour soigner cette personne, et que lui-même ne voyagerait pas avec le reste du groupe. En plus des mesures déjà connues pour les différents scénarios où il est joué. Et pour le moment, cela continuera, les organisateurs de Primera Liga se sont réunis jeudi après-midi pour évaluer le suivi, prenant la décision de continuer comme prévu. En d’autres termes, à partir de ce samedi 21 mars, le dixième jour de Clôture 2020 commencerait. Avec cette annonce, la ligue continue d’être le seul professionnel en Amérique, sans compter les pays des Caraïbes, à maintenir sa programmation.

CD Walter Ferretti se rendra à Jalapa, dans le but d’entrer dans les trois premiers classés. Le Real Estelí, actuellement en troisième place, jouera à domicile contre le Real Madriz. Le leader, Diriangén, recevra Ocotal pour clôturer la journée samedi. Les deux matches de dimanche seront disputés par Las Sabanas, qui sera local contre Chinandega et Managua FC qui s’affronteront face à la Juventus.

Fenifut passe à l’action

Pour sa part, la Fédération nicaraguayenne de football a indiqué dans un communiqué que, selon les communications reçues par la Concacaf et la FIFA, et que le comité d’urgence avait été convoqué, la décision a été prise de conclure tous les tournois de football organisés directement par Fenifut. Avec cela, ils abandonnent les tournois Clausura 2020 de la première et de la deuxième division pour les femmes; ainsi que la deuxième et la troisième division masculine et le soccer intérieur masculin. Les sujets de promotion et de descente pour la prochaine saison seront abordés en temps voulu et dans le consensus qu’ils ont exprimé.

