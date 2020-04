La Ligue Enesa sera décidée dans un tournoi parmi les douze meilleurs du même lieu | PracticoDeporte

La fin du Endesa Men’s Basketball League, paralysé par la crise sanitaire issue de la pandémie de coronavirus Covid19, décidera entre les douze mieux classés au moment où il a été suspendu, le titre sera joué dans une compétition qui aura lieu dans la même ville, et dans le cas où il ne peut être contesté, le titre sera nul.

Lors de la réunion qui s’est tenue ce lundi entre les clubs ACB, la décision a été prise de mettre fin à la Ligue régulière “pour cause de force majeure“Avec un tiers de la compétition en attente, il n’y aura pas de relégation au LEB Gold.

De cette façon, les douze meilleurs clubs seront divisés en deux groupes de six équipes. Après avoir joué contre tout le monde dans chaque groupe, les deux meilleurs de chaque groupe joueront les demi-finales, d’où les deux finalistes commenceront. Au total, 33 matchs seront joués dans les deux semaines.

Toute cette phase finale se jouera dans une certaine ville, où il y a déjà deux candidats, comme les îles Canaries, qui l’ont déjà proposé il y a quelques jours, et Andorre, qui l’a fait lors de la rencontre.

Les autres équipes, celles classées de la treizième à la dix-huitième place, terminent leur saison sans aucune baisse.

Les équipes seront réparties en deux groupes:

Groupe A: Barcelone, Iberostar Tenerife, Retabet Bilbao, Kirolbet Baskonia, Unicaja et Joventut de Badalona

Groupe b: Real Madrid, Casedemont Zaragoza, Morabanc Andorra, Valencia Basket, San Pablo Burgos et HerbalifeGran Canaria.

De plus, et dans un premier temps, un accord a été conclu pour établir avec les autorités compétentes “un protocole sanitaire pour la reprise de l’entraînement et de la compétition garantissant la santé de tous les participants à la compétition”.

Dans la déclaration publiée après la réunion, il est indiqué que le lieu où se tiendra cette phase finale sera désigné dans un proche avenir. Garantir le respect des directives fixées par les autorités sanitaires “sera le premier critère de définition du lieu”.

De même, un minimum de trois semaines de préparation avant la reprise de la concurrence et Le 31 mai est fixé comme date maximale pour, selon les mesures prises par les autorités, trancher le litige de la phase finale ou mettre fin à la ligue Endesa 2019-20.

Le 10 juillet est également fixé comme plafond pour l’achèvement de la Ligue Endesa et en cas de devoir mettre définitivement fin à la compétition 31 mai, le titre de la Ligue Endesa serait déserté.

La forme la plus appropriée

Pour le président de l’ACB, Antonio Martín, l’accord comprend à l’unanimité “le format qui convient le mieux à la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui: un siège unique qui, suivant des protocoles stricts pour garantir les garanties maximales émises par les autorités” , peut résoudre le titre de la Ligue Endesa dans les deux semaines suivant la compétition. ”

“Afin de choisir le lieu, nous étudierons toutes les propositions en prenant comme premier critère les garanties sanitaires”, ajoute-t-il.

