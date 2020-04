La loi contre le coronavirus crée une «incertitude» pour les journalistes

Ce sont des temps turbulents en Hongrie, avec une seule décision politique recevant une attention internationale massive. Ce n’est pas la première fois que la Hongrie fait la une des décrets gouvernementaux qui ont fait sourciller aux niveaux national et international. Le Premier ministre Viktor Orban a librement décrit sa compréhension de la démocratie comme «illibérale» et qualifie ses décisions de «peu orthodoxes».

“Qui définit ce que signifie” distorsion “?”

La dernière décision du gouvernement a été de prolonger le décret d’urgence pour une durée indéterminée, en réponse à la pandémie de COVID-19. Une partie de ces pouvoirs d’urgence est le paragraphe 337, qui contient une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans pour avoir diffusé de «fausses informations».

Certains journalistes en Hongrie craignent maintenant que cela ne rende encore plus difficile la publication des informations. La plupart des médias hongrois sont gérés ou détenus par des personnes fidèles au gouvernement. Mais il existe encore des médias critiques – des journaux en ligne et de plus petite taille – qui ont sonné l’alarme au sujet de la loi.

“Cette loi crée beaucoup d’incertitude parce que vous ne savez pas comment les décisions seront prises”, a déclaré Zoltan Batka, qui écrit pour Nepszava, un petit quotidien. Il se concentre généralement sur des sujets liés à la corruption. «Même si vous diffusez de vraies informations d’une manière déformée qui pourrait entraver la protection de la Hongrie, vous risquez une peine de prison. Mais qui définit ce que signifie «distorsion»? “

