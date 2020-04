Rédaction / AG

Il y a 6 heures

Le gouverneur de Tabasco, Adán Augusto López, a indiqué qu’en raison de la pandémie de Covid-19, il avait ordonné la suspension de la vente et de la distribution d’alcool, en plus de la fermeture d’établissements commerciaux non essentiels dans l’entité dans le but d’empêcher la propagation de les infections

Sujets connexes: