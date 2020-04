La lutte de la WWE est considérée comme un service essentiel en Floride

La vente d’armes aux USA surmonte le coronavirus 0:25

(.) – Les sports professionnels en Floride ont reçu le feu vert pour reprendre la production après que le bureau du gouverneur les a considérés comme des “services essentiels”.

Ceci est ajouté à la même liste qui comprend des services tels que les supermarchés, les hôpitaux, les banques, les entreprises de services publics et les restaurants.

L’ordonnance signée jeudi stipule que les professionnels de la production sportive et médiatique avec un public national ne peuvent continuer que si les installations sont fermées au grand public. Ce service essentiel a été ajouté car il est essentiel à l’économie de la Floride, ont déclaré des responsables à ..

Lundi, World Wrestling Entertainment a repris ses émissions télévisées en direct après des semaines de combats enregistrés, y compris son plus grand événement de l’année, WrestleMania. L’organisation produit de nouveaux contenus pour les fans en utilisant ses installations de formation à Orlando.

“Nous pensons qu’il est maintenant plus important que jamais de distraire les gens en ces temps difficiles”, a déclaré la WWE dans un communiqué à .. “Nous produisons du contenu dans un endroit fermé avec uniquement du personnel essentiel présent, en suivant les directives appropriées et en prenant des précautions supplémentaires pour assurer la santé et le bien-être de nos artistes et de notre personnel.”

L’État de Floride est actuellement sous le coup d’une ordonnance de «plus grande sécurité domestique» jusqu’au 30 avril. Elle limite les déplacements à l’extérieur du domicile pour fournir ou obtenir des services essentiels ou effectuer des activités essentielles.

“En tant que marque qui a été tissée dans le tissu de la société, la WWE et ses superstars rassemblent les familles et procurent un sentiment d’espoir, de détermination et de persévérance”, indique le communiqué de la WWE.

Chris Boyette de . a contribué à ce rapport.

