La lutte entre les hommes d’affaires mexicains et López Obrador s’intensifie | Entreprises mexicaines

La confrontation de plus en plus amère entre le président Andrés Manuel López Obrador et les hommes d’affaires mexicains risque de compliquer la sortie de la crise économique du pays.

Alors que López Obrador a opté pour un plan d’austérité sans emprunter le pays, les employeurs demandent une aide directe qui empêche le licenciement de millions de travailleurs face à l’urgence nationale due au coronavirus SARS-CoV-2.

“La santé est primordiale, mais un plan d’aide et de relance économique doit être lancé dès maintenant. López Obrador doit changer son attitude et oublier son caractère néo-impérial qui fait beaucoup de mal au pays”, a expliqué Gustavo à Efe. Hoyos, président de la Confédération des employeurs de la République mexicaine (Coparmex).

La lutte entre López Obrador et le secteur des affaires a pris un ton plus amer cette semaine alors que le président a critiqué un accord entre le Conseil mexicain des affaires et la Banque interaméricaine de développement (BID) pour accorder des prêts aux entreprises jusqu’à 12 milliards de dollars. .

Pour López Obrador, cet accord présente des signes de corruption et rappelle les temps passés dans les relations de pouvoir économique et politique.

“Je n’aime pas vraiment la façon dont ils s’accordent et veulent nous imposer leurs plans”, a déclaré le président, même si les secrétaires des finances et de l’économie étaient conscients et avaient donné leur accord.

La secrétaire à l’Économie, Graciela Márquez, a assuré à Efe que cet instrument financier entre la BID et les hommes d’affaires mexicains ne la préoccupe pas.

“C’est un mécanisme qui est en place depuis 2016” et fait partie des “circuits privés” de financement, a-t-il ajouté.

LA DISTANCE GRANDIT

“López Obrador montre, plus que de l’entêtement, un entêtement politique en perdant la rationalité et en persistant dans l’erreur avec des points de vue confus qui aggraveront la crise économique”, a déclaré De Hoyos, l’un des hommes d’affaires les plus critiques du président.

Le rejet frappant de l’accord de la BID avec le Mexican Business Council est, selon De Hoyos, un épisode malheureux car il confirme l’éloignement de López Obrador des hommes d’affaires et le manque de compréhension.

“Le Mexique est dans une situation de risque grave et le président insiste sur le fait que la défense des entreprises est quelque peu méprisable. Sa position idéologique est anachronique et confondue avec les références au néolibéralisme comme source de tout mal”, a-t-il ajouté.

Un porte-parole de la Confédération des chambres industrielles (Concamin) a souligné à Efe que le moment actuel nécessite de grands hommes d’État pour gérer la crise car ce n’est pas le moment “de faire de la politique, ou d’ignorer, d’ignorer, de sous-estimer, de se méfier, de diviser, de se confronter”.

“C’est une occasion pour l’humilité, pour la vraie grandeur, pas pour le désir de pouvoir de quiconque, aussi fort qu’il se croit, n’aura pas à le réaliser par lui-même”, a ajouté le même porte-parole.

Le président Coparmex a été surpris par le rejet par le gouvernement mexicain des propositions patronales similaires à l’aide approuvée par d’autres pays aux entreprises pour atténuer le chômage du fait de la crise provoquée dans le monde par la pandémie.

“Notre proposition est de canaliser l’aide aux entreprises pour maintenir l’emploi, tandis que López Obrador reste ancré dans des sophismes idéologiques dépassés”, a déclaré Hoyos.

Coparmex a présenté au gouvernement mexicain une proposition connue sous le nom de “salaire de solidarité” pour les 20,5 millions de salariés de l’économie formelle du pays afin d’éviter la perte de leur emploi.

La proposition est que le gouvernement fédéral paie 50% de la rémunération perçue par chaque employé qui gagne entre un et trois salaires minimum, tandis que l’entreprise paierait les 50% restants à partir du 1er mai.

De l’équivalent de quatre salaires minimums, le pourcentage que le gouvernement fédéral paierait diminuerait jusqu’à atteindre un minimum de 17%.

Le coût pour le gouvernement fédéral de ce «salaire de solidarité» pendant trois mois équivaudrait à 1,2% du produit intérieur brut (PIB) du Mexique.

“Ce chiffre est parfaitement gérable pour le Mexique et ne mettrait pas le pays en danger”, a déclaré de Hoyos.

VERS LA RÉACTIVATION ÉCONOMIQUE

L’autre motif de confrontation entre López Obrador et les hommes d’affaires est centré sur le processus de reprise de l’activité du secteur automobile et aéronautique, très interdépendant des usines des États-Unis et du Canada.

“Ici, nous ne jouons pas beaucoup plus car nous courons le risque que les entreprises mexicaines perdent des contrats millionnaires à moyen et long terme si l’activité ne reprend pas”, explique le président de Coparmex.

Dans une conférence de presse convoquée ce mercredi par Coparmex et le Business Coordinating Council (CCE), l’analyste Luis Carlos Ugalde, directeur d’Integralia Consultores, a averti que les hommes d’affaires font face à un double défi avec López Obrador: la stigmatisation des erreurs passées et blâmer pour les effets futurs de la crise économique des coronavirus.

“Il ne s’agit pas d’expliquer au président les avantages de tel ou tel programme ou de lui donner les chiffres pour lesquels la construction d’une raffinerie en ce moment n’a pas de sens économique: rien de tout cela ne le fera changer de point de vue”, a déclaré Ugalde.

Pendant ce temps, Claudio X. González, président de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a appelé le secteur privé et la société civile à diriger la reconstruction économique malgré le fait que le pays ait “le pire gouvernement au pire moment”. .

D’un autre côté, le porte-parole de Concamin a souligné que le Mexique exige l’unité et “la somme des forces et des capacités de tous, d’une grande et noble vision de l’avenir” sans la tentation de “retourner dans le passé”.