La “magie” des touches numériques | Économie

Pour éviter les coûts élevés et les inconvénients de perdre des clés, certains hommes d’affaires sévillans ont inventé un système qui leur permet de faire des copies sans les avoir physiquement, uniquement après avoir pris des photos avec le téléphone mobile, un processus numérique que les partenaires de l’entreprise qualifient de «magie».

La société MyKeys, qui a reçu 250 000 euros du gouvernement dans un fonds perdu pour développer le projet, est apparue il y a deux ans après que l’un des partenaires de la société a perdu à plusieurs reprises les clés et a dû appeler un serrurier, changer Verrouillez et perdez du temps et de l’argent.