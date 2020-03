La Maison Blanche et le Sénat concluent un accord de relance historique de 2 milliards de dollars pour la crise des coronavirus

Les milliards provenant de Washington suffisent-ils? 9:16

Washington (.) – Mercredi matin, les dirigeants de la Maison Blanche et du Sénat sont parvenus à un accord majeur sur un paquet de 2 billions de dollars pour secouer une économie en difficulté au milieu de la pandémie de coronavirus.

Cela met fin à des jours de négociations marathon qui ont abouti à l’une des mesures les plus coûteuses et les plus ambitieuses de l’histoire du Congrès.

“Mesdames et messieurs, nous avons terminé”, a déclaré le directeur des affaires législatives de la Maison Blanche, Eric Ueland, juste avant 1 heure du matin après avoir quitté le bureau du leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, après négociations qui ont duré des jours entiers depuis vendredi. “Nous avons un accord.”

McConnell a officiellement annoncé l’accord au Sénat, déclarant: «Nous avons enfin un accord. Après des jours de discussions intenses, le Sénat est parvenu à un accord bipartite sur un plan d’aide historique pour cette pandémie. “

Le chef de la majorité l’a décrit comme “un niveau d’investissement en temps de guerre pour notre nation”, et a déclaré que le Sénat avancerait pour approbation mercredi plus tard. Le Sénat se réunira de nouveau à midi. L’heure exacte du vote n’a pas encore été fixée.

Tous les détails n’ont pas encore été dévoilés. Mais au cours des dernières 24 heures, plusieurs éléments de la proposition sont apparus, comme 250 milliards de dollars réservés aux paiements directs aux particuliers et aux familles, 350 milliards de dollars de prêts aux petites entreprises, 250 milliards de dollars en prestations d’assurance. chômage et 500 000 millions de dollars de prêts aux entreprises en difficulté.

Le projet de loi de relance contient également une disposition qui empêcherait le président Donald Trump et sa famille, ainsi que d’autres hauts fonctionnaires et membres du Congrès, d’obtenir des prêts ou des investissements des programmes du Trésor dans le plan de relance, selon le bureau du chef de la minorité Chuck Schumer.

Le paquet, s’il est adopté au Congrès, serait la mesure législative la plus importante prise pour faire face à l’escalade rapide de la crise des coronavirus, accablant les hôpitaux et freinant une grande partie de l’économie.

Schumer l’a qualifié de “plus grand programme de sauvetage de l’histoire des États-Unis”, dans des propos tenus au Sénat mercredi matin. “Ce n’est pas un moment de fête, mais de besoin”, a-t-il dit.

Le plan fournira une injection massive d’aide financière dans une économie en difficulté gravement touchée par les pertes d’emplois, avec des dispositions pour aider les travailleurs et les familles américains touchés, ainsi que les petites entreprises et les grandes industries, y compris les compagnies aériennes.

Larry Kudlow, le principal conseiller économique du président Donald Trump, a qualifié le paquet de “programme d’aide aux citoyens moyen le plus important de l’histoire des États-Unis”, mardi lors d’une réunion d’information à la Maison Blanche.

“Cette législation est nécessaire de toute urgence pour stimuler l’économie, fournir des injections de liquidités et de liquidités et stabiliser les marchés financiers pour surmonter une période difficile et difficile de l’économie à laquelle nous sommes confrontés en ce moment”, a déclaré Kudlow.

Selon le plan en cours de négociation, les personnes gagnant un revenu brut ajusté de 75 000 $ ou moins recevraient des paiements directs de 1 200 $ chacun, tandis que les couples mariés gagnant jusqu’à 150 000 $ recevront 2 400 $ et 500 $ supplémentaire pour chaque enfant. Le paiement serait réduit du revenu, entièrement réduit d’un revenu de 99 000 $ pour les célibataires et de 198 000 $ pour les couples sans enfants.

Bien que le texte final du projet de loi n’ait pas été publié, certains domaines ont été débattus à huis clos pendant des jours. Il y a eu un débat partisan intense sur la proposition de 500 milliards de dollars de fournir des prêts aux entreprises en difficulté, avec 50 milliards de dollars de prêts aux compagnies aériennes de passagers. Les démocrates ont fait valoir qu’il n’y avait pas suffisamment de surveillance sur la façon dont l’argent serait distribué, mais l’administration Trump a convenu d’un conseil de surveillance et de la création d’un poste d’inspecteur général pour surveiller la façon dont l’argent est dépensé.

Les négociateurs ont également discuté de la possibilité d’accorder quatre mois d’allocations de chômage, qui sont étendues aux travailleurs indépendants. En outre, le projet de loi garantirait que la Small Business Administration pourrait servir de garant de prêts allant jusqu’à 10 milliards de dollars aux petites entreprises pour s’assurer qu’elles peuvent conserver leur masse salariale et rembourser leurs dettes.

En outre, le projet de loi fournirait une grande quantité de fonds pour les hôpitaux les plus touchés: 130 milliards de dollars, ainsi que 150 milliards de dollars pour les gouvernements des États et locaux qui ont des problèmes de trésorerie en raison de leur réponse pour lutter contre le coronavirus.

Après deux jours consécutifs de revers importants, les démocrates du Sénat ayant été empêchés de voter procédural dimanche et lundi par opposition à un projet de loi initialement rédigé par les républicains du Sénat, un accord semblait imminent mardi. le matin.

Les principaux négociateurs ont noté que bon nombre des problèmes avaient été résolus et ont suggéré que des mesures pourraient être prises dans un ensemble plus tard dans la journée.

Schumer a annoncé avec optimisme à un moment donné que le Sénat était à deux mètres de la ligne de toucher des roues. Mais mardi soir, aucun texte législatif n’a été publié alors que les négociateurs poursuivaient leur travail.

Lorsqu’on lui a demandé mardi soir pourquoi les négociateurs semblaient avoir des difficultés à conclure l’accord, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, qui a joué un rôle clé dans l’administration lors des pourparlers, a répondu: “Qui a dit que nous avions des difficultés? C’est un accord compliqué. Il y a du langage. “

“Nous arrivons”, a-t-il répondu.

Les démocrates avaient fait valoir qu’ils voulaient voir plus de garanties pour les travailleurs américains dans l’accord et la surveillance de la façon dont les fonds seraient distribués. Schumer et le président de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, ont déclaré mardi qu’ils avaient remporté des concessions dans le cadre de l’accord à cet effet.

Pelosi a déclaré mardi dans un entretien avec Dana Bash de . que “bon nombre des dispositions y ont été considérablement améliorées en raison de la négociation”, tandis que Schumer a déclaré que la législation disposerait d’une “assurance-chômage stéroïde”.

McConnell a également salué l’accord naissant comme une victoire pour les républicains: “Nous sommes proches d’un projet de loi qui reprend notre audacieux cadre républicain, intègre plus d’idées des deux parties et offre de grands progrès”.

Une fois un accord publié, la question suivante sera de savoir à quelle vitesse il peut être approuvé par les deux chambres, un défi encore plus décourageant du fait que le Congrès fonctionne maintenant dans un scénario où plusieurs de ses membres ont été testés positifs pour le coronavirus. tandis que beaucoup d’autres ont été mis en quarantaine après un contact avec des personnes infectées.

Pelosi a suggéré mardi qu’il espère éviter de ramener la Chambre des représentants à Washington pour voter sur le paquet, et cherche plutôt à l’adopter à l’unanimité. Mais tout membre individuel peut bloquer un tel mouvement, créant une incertitude quant à savoir si cela sera réalisable.

Une autre option pourrait être que la Chambre approuve le paquet par vote vocal au lieu de tenir un vote par appel nominal enregistré.

Les républicains de la Chambre font la queue derrière le plan de relance du Sénat et sont prêts à permettre l’approbation rapide du plan, selon une source de l’équipe républicaine.

Après avoir consulté les différentes factions de la Conférence de la Chambre des représentants, la source a déclaré qu’il était une “possibilité” pour la Chambre de voter sur le paquet quand il l’examinerait.

Pelosi a demandé que le projet de loi soit adopté à l’unanimité, mais la source du Parti républicain a déclaré que “c’est une possibilité très réelle” pour un membre de s’y opposer, empêchant cela de se produire.

Pelosi est également disposé à autoriser le vote du projet de loi, ce qui permettrait au juge en chef de s’exprimer en faveur du parti qui a le plus de voix.

Cependant, les députés pourraient demander un vote par appel nominal, ce qui obligerait tous les membres de la Chambre à revenir adopter le projet de loi, ce que les législateurs sont désireux d’éviter au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Phil Mattingly de . a contribué à ce rapport.

