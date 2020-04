La Maison Blanche prévoit 82 000 décès début août

Un ordinateur qui génère des modèles de scénario et est utilisé par la Maison Blanche, prévoit environ 82000 décès dus au coronavirus aux États-Unis d’ici le 4 août, en supposant que le pays met en œuvre des mesures de distanciation sociale jusqu’à la fin du mois de mai.

La projection de 81 766 décès est légèrement moins sombre que la projection de 93 531 précédemment citée par l’administration Trump. Le modèle prévoit que le pays aura besoin de moins de lits d’hôpitaux, de ventilateurs médicaux et d’autres équipements que ce qui avait été calculé précédemment et que certains États atteindront leur nombre maximal de décès plus tôt que prévu.

Lire aussi: Le défi d’obtenir un test Covid-19 au Nicaragua

Le président Donald Trump, dont les messages sur la pandémie vont de l’optimisme selon lequel le pays “rouvrira plus tôt que prévu” à la frustration que “nous payons des gens pour ne pas aller travailler”, a servi d’avertissement à Les Américains se préparent au pire.

“Ce sera probablement la semaine la plus difficile, entre cette semaine et la semaine prochaine”, a déclaré Trump dimanche. «Et il y aura de nombreux décès, malheureusement, mais beaucoup moins de décès que si cela n’était pas fait. Mais il y aura des morts. »

Lire aussi: Cinq points que le régime viole son propre protocole sur Covid-19

Tous les États n’utilisent pas le modèle de prévision du gouvernement fédéral. Alors que la Maison Blanche prévoit que les cas de coronavirus atteindront un pic en avril, le gouvernement local de Washington utilise un autre modèle qui indique que le pic arrivera à la mi-juin ou au début de juillet.

Dans tous les cas, les experts de la santé mettent en garde contre une chute précoce de l’optimisme et disent qu’il vaut mieux se préparer aux pires scénarios.

Cela pourrait vous intéresser: le Premier ministre britannique “stable” en soins intensifs

Les chiffres sont alarmants, mais les discussions aident les gens et les professionnels de la santé à réfléchir sérieusement à la question, a déclaré William Schaffner, expert en maladies transmissibles à la Vanderbilt University School of Medicine.

“Cela nous aide à nous préparer psychologiquement à ce qui s’en vient”, a expliqué Schaffner.

Pour ses modèles d’avancement des coronavirus, la Maison Blanche s’est appuyée sur des projections développées par l’Institut de métrologie et d’évaluation de la santé de l’Université de Washington à Seattle. La Maison Blanche a fouillé d’autres universités, dont l’Université du Texas, à Austin.

Lauren Meyers, épidémiologiste mathématicienne et chef de l’équipe de recherche de l’Université de Washington, a souligné que les modèles de pandémie sont rarement exacts.

“Il y a beaucoup d’incertitude dans les projections que nous faisons en raison du manque d’accès à de bonnes informations, parce que nous ne comprenons pas encore le coronavirus, et en particulier en raison de l’incertitude quant au comportement des gens et au type de politiques qui seront adoptées pour changer les schémas de contact. dans les semaines et les mois à venir », a-t-il déclaré.

Meyers a souligné que les projections “ne sont pas comme les prévisions météorologiques”.

“Lorsque vous prévoyez une tempête tropicale, vous ne pouvez rien faire pour changer la direction de la tempête”. Mais lorsque vous prévoyez qu’une maladie infectieuse peut provoquer de très nombreux décès, en fait, vous pouvez prendre des mesures, des choses que vous pouvez faire, surtout si vous agissez assez tôt pour qu’ils puissent changer le cours de l’épidémie », a déclaré Meyers.

“Les fourchettes que nous estimons dépendent vraiment de ce que nous incluons dans le modèle en fonction du respect des distances sociales par les gens”, a-t-il ajouté.

Alors que le coronavirus s’est propagé à presque tout le monde, tous les pays n’ont pas la capacité de surveillance ou la volonté politique d’enregistrer avec précision les cas, ce qui aura un impact sur la capacité de faire des projections et la façon de se préparer.

Daniel Runde, analyste du développement international au Centre d’études stratégiques et internationales, a exhorté les pays à être transparents avec les informations et les messages sur la pandémie.

La Corée du Sud a été l’un des pays les plus durement touchés au début de la pandémie, mais a été félicitée pour sa réaction agressive et efficace, qui comprenait des examens à grande échelle et des messages cohérents et transparents à l’intention du public pendant la crise.

“Mentir sur les chiffres, supprimer la science, supprimer les médecins, censurer les médias, c’est définitivement un mauvais moment pour le faire”, a déclaré Runde.