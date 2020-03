La maison éternelle à l’époque des coronavirus

Voici comment retourner au Venezuela au milieu d’une pandémie 2:53

(. espagnol) – Il est midi le dimanche 22 mars à l’aéroport international José Martí de La Havane. Et bien sûr, il fait très chaud.

Le prochain vol vers Maiquetía, où se trouve l’aérogare principale du Venezuela, part à 17 heures. Dans des circonstances normales, les voyageurs rejoindraient la file d’attente, mais à leur arrivée, leurs visages révèlent la peur de ne pas pouvoir s’enregistrer à l’heure. Quarante-huit heures plus tard, les autorités cubaines interdiraient l’entrée d’étrangers pour arrêter la pandémie de Covid-19, mais maintenant des étrangers comme moi, qui n’avaient pas l’intention de s’arrêter ici, attendent également. Je viens de Miami et je veux aussi rentrer à la maison.

À Caracas, et après l’annonce de la suspension des vols le 13 mars, le président interrogé Nicolás Maduro a évoqué d’éventuels transferts humanitaires de la République dominicaine et des États-Unis sans proposer de dates précises. Les relations avec ce dernier pays sont rompues et Washington a imposé des sanctions contre le gouvernement Maduro, que le président exhorte à lever au milieu de la crise exacerbée par le coronavirus.

Je vois l’horloge. L’après-midi arrive. Je suis ici depuis presque l’aube.

Une foule désordonnée, entre ceux qui ont des billets, comme moi, et ceux qui n’en ont pas, se pressent devant le comptoir de la compagnie aérienne de l’aérogare.

Adriana Martínez dit qu’elle a dû y passer la nuit. Il a affirmé avoir peur de l’épidémie de coronavirus. Il était à Curaçao et de là, il s’est rendu à Miami pour finalement se rendre à La Havane, tous pour rentrer chez eux avant que la pandémie ne s’aggrave. Il est triste, estime-t-il, que le gouvernement Maduro ne se soucie pas d’aider les Vénézuéliens bloqués. A cette époque, les vols humanitaires n’avaient pas encore été annoncés.

Le désespoir a augmenté quand un porte-parole de la compagnie aérienne qui nous emmènerait au Venezuela a averti que tout le monde avec un billet ne pouvait pas voyager. Seuls ceux sur une liste le feraient. Un groupe de femmes venues d’Inde et qui – après divers arrêts – tentaient de se rendre à Caracas, ont exprimé leur inquiétude après le long voyage, tandis que d’autres ont essayé d’organiser la ligne. Bonne nouvelle: l’avion qui couvrirait l’itinéraire avait une capacité de 235 passagers, soit plus du double de l’avion qui couvre habituellement l’itinéraire.

Les plaintes des utilisateurs ont augmenté lorsque l’équipage a affirmé qu’il s’agissait d’un vol humanitaire. Ils ont souligné que les prix des billets pour la section Havane-Maiquetía étaient d’environ 600 $ US et 1 050 $ US. C’était un coût auquel la valeur du billet acheté devait être ajoutée pour atteindre la capitale cubaine. Bien que certains aient payé des billets en première classe, ils ont été informés qu’ils voyageraient en classe économique. Nous ne savons pas s’il y a eu un remboursement.

L’un de ces cas était celui de Mercedes Lezama, qui était en pleine émeute. Il se consacre au bétail et raconte qu’il a quitté le Venezuela plein d’enthousiasme et de joie à destination de Cancun avec 9 parents, dont des enfants. Non seulement pour des vacances, mais aussi pour retrouver leurs proches qui ont émigré il y a quelques années. Ce n’est pas 24 heures après la réunion qu’ils ont appris que, l’un après l’autre, les vols pour rentrer chez eux étaient annulés.

Lezama raconte qu’à cette époque, ses vacances sont devenues angoissantes et lui ont même donné une tachycardie. Il affirme qu’au début, ils ont essayé de contacter l’ambassade du Venezuela au Mexique, mais qu’ils n’ont reçu aucune information, moins d’aide.

“Lorsque nous avons commencé à chercher, nous avons réalisé que nous ne pouvions revenir que par Cuba. La ligne sur laquelle nous avons voyagé nous a autorisé à changer de route: Cancun-Panama-La Havane. Mais ils nous ont dit qu’il ne restait plus que des billets de première classe, à un prix exagéré à notre avis. » À leur arrivée au comptoir, ils ont été informés qu’ils voyageraient en classe économique.

Lezama se souvient qu’au cours de son voyage, il a trouvé de nombreux Vénézuéliens bloqués au Panama et à La Havane. Ce sont des gens qui sont venus des États-Unis et du Costa Rica. «C’était très pénible parce que nous ne savions pas si nous pouvions partir ou non. Nous avions peur parce que nous savions que Cuba fermerait les vols dans les 48 heures et nous ne savions pas quoi faire, parce que si vous restez et que c’est 40 jours, nous n’avions pas d’argent, pas de connaissances, aucune idée de comment ou où nous allions être. “

Toujours dans la salle d’embarquement, Lezama ne s’est pas calmé avant de s’être assis dans l’avion. Elle dit que l’une de ses plus grandes inquiétudes était de se retrouver en dehors du système de santé au Mexique, où elle se trouvait à l’origine, et qu’elle ne s’était jamais sentie aussi sans protection. Il est clair sur les lacunes de l’infrastructure hospitalière vénézuélienne. Son odyssée ne se terminera pas à Maiquetía. Au milieu de la quarantaine déclarée par Maduro, il devait encore trouver un moyen de se rendre dans la zone rurale du sud de l’État de Bolívar, où il vit près des mines, un endroit où la presse locale affirme qu’il y a des épidémies de paludisme. Par prudence, il dit qu’il serait mis en quarantaine à Caracas et qu’il tenterait plus tard de rejoindre sa résidence.

On frappe à la porte d’embarquement et les passagers se précipitent pour faire la queue. En entrant dans l’avion, les agents de bord indiquent que les sièges seront librement désignés. C’est … asseyez-vous où vous le pouvez.

L’utilisation de masques est obligatoire à bord. Partager avec des inconnus et provenir de différents itinéraires dans le même espace a également engendré la peur d’une possible contagion. Les ceintures bouclées et tout, les nerfs ne se relâchent que lorsque finalement on entend l’annonce de “bienvenue au Venezuela”.

En arrivant sur le territoire vénézuélien, les gens ont applaudi … d’autres ont même crié. Il n’y avait pas de temps pour beaucoup de joie. Un autre protocole de sécurité arrivait. Tout d’abord, les agents de bord ont expliqué qu’ils pulvériseraient un gaz désinfectant sur l’avion. Ils ont précisé qu’il n’était pas toxique. Il est ensuite entré dans l’avion personnel vêtu d’un costume blanc spécial et équipé d’un thermomètre laser. Voyons voir: 37 degrés, 37 et demi … Le protocole était rapide, beaucoup d’entre nous ne comprenaient pas pourquoi nous étions restés près d’une heure et trente d’attente avec les masques et sans air conditionné dans l’avion. Deux femmes se sont évanouies avant de toucher le sol.

Mais dans chaque voyage, il y a toujours l’optimiste, qui voit le meilleur de tout.

Gérard Esaffer, marchand, réfléchit: “Le Venezuela a pris la bonne décision de fermer les frontières et surtout de voir des cas comme ceux de l’Italie et de l’Espagne”. À leur avis, ces pays ont ignoré ce qui se passait avec le coronavirus et la maladie s’est propagée instantanément. “J’applaudis le Venezuela parce que c’était la meilleure décision: fermer parce que ce virus doit être attaqué immédiatement”, ajoute-t-il.

À son avis, il est normal de ressentir de la peur. C’est pourquoi Esaffer a, comme les autres passagers, un masque, des gants et un gel antibactérien. Il assure qu’il se conformera strictement à sa quarantaine, tout en reconnaissant quelques failles dans le système de santé vénézuélien.

Chez moi, prêt à respecter strictement ma quarantaine, j’ai lu que seuls les vols humanitaires arriveraient désormais. Et qu’il y en a beaucoup qui espèrent s’y attaquer, tout en dépensant la dernière chose qui leur reste et en risquant aussi leur santé.

Un rythme d’attente incertain et désespéré.

