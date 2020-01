La manifestation Ortega Smith rassemble moins de 100 personnes à Teruel | La politique

La concentration que Vox avait programmée à 12h00 aux portes de toutes les mairies d’Espagne sous le slogan «L’Espagne existe» a réuni moins de 100 personnes à Teruel, où l’événement était dirigé par le secrétaire général de la formation, Javier Ortega Smith

Dans des déclarations aux médias, Ortega Smith a déclaré que “la chose la plus importante” dimanche était de dire “que l’Espagne ajoute, que l’Espagne existe et que Teruel existe parce que l’Espagne existe” et a déploré que l’acte ne soit pas aurait ajouté d’autres formations politiques.