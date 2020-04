La marijuana peut réduire la fertilité féminine

Ovules femelles exposés àTHC, l’ingrédient psychoactif de la marijuana, ont une capacité réduite à produire des embryons viables et sont beaucoup moins susceptibles d’entraîner une grossesse viable, selon une étude animale publiée dans le Journal of the Endocrine Society.

La marijuana, ou cannabis, est la drogue récréative la plus utilisée parles personnes en âge de procréer.L’augmentation de la consommation de marijuana s’est produite en même temps que les pourcentages de THC dans la drogue ont augmenté. “Actuellement, il est conseillé aux patients à la recherche d’un traitement contre l’infertilité de s’abstenir de consommer du cannabis, mais les preuves scientifiques à l’appui de cette affirmation sont faibles”, explique Megan Misner du Département des sciences biomédicales de l’Université de Guelph ( Canada).

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont traité des œufs femelles avec des concentrations de THC équivalentes à des doses thérapeutiques et récréatives. Ils ont été collectés et élevés encinq groupes:non traité, témoin, THC faible, THC moyen et THC élevé. Les taux de développement et l’expression génétique des ovules ont été mesurés. Les chercheurs ont évalué la capacité des embryons à atteindre des stades critiques de développement à des moments précis.

Avec des concentrations de THC plus élevées, ils ont constaté une diminution significative et un retard dans la capacité des ovocytes traités à atteindre ces points de contrôle. “C’est unindicateur clépour déterminer la qualité et le potentiel de développement de l’ovule “, explique Misner.

L’exposition au THC a entraîné une diminution significative de l’expression des gènes appelésconnexines, qui sont présents à des niveaux élevés dans les œufs de la plus haute qualité. Il a été démontré que ceux de qualité inférieure, avec des niveaux d’expression de connexine inférieurs, conduisent à un développement embryonnaire plus pauvre. “Cet embryon serait moins susceptible de passer la première semaine de développement, et conduirait donc à l’infertilité”, explique Misner.

Les données préliminaires ont également montré que le THC affectait l’activité d’un total de 62 gènes dans les groupes de traitement par rapport aux groupes non traités. “Cela implique unequalité inférieureet une moindre capacité de fertilisation, de sorte qu’en fin de compte la fertilité est plus faible “, conclut-il.

