La marque DS vous invite à participer à la conception du modèle 2020 SM | Moteur

Le modèle SM fête ses 50 ans et le constructeur automobile français DS, le premium du groupe PSA, a décidé de commémorer cet anniversaire en invitant les fans de la marque à envoyer leurs propositions sur la manière dont 2020 SM.

La SM, la version coupé de la Citroën DS, a été présentée le 10 mars 1970 au Salon international de l’automobile de Genève.

Il a été lancé sur le marché représentant maximum de ce dont l’industrie automobile française était capable, c’est pourquoi la SM reste un “joyau” pour DS.

Le studio DS Design Paris souhaite que vous l’aidiez à choisir la DS SM 2020

En hommage à ce passé légendaire, le studio DS Design Paris a exposé (jusqu’au 10 mars) six propositions qui, à partir de maintenant, peut être voté sur les pages que DS a sur les réseaux sociaux.

Le dessin du SM choisi participera à une deuxième phase au cours de laquelle le nombre de fois qu’il sera partagé dans le réseaux sociaux. En échange, les internautes peuvent gagner une lithographie signée par le concepteur du nouveau SM.

De plus, la marque française vous invite également à participer avec vos propres créations via internet avec twitter @DS_Official et l’étiquette # SM2020.