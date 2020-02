La marque Zara vaut 15 000 millions d’euros, ainsi que les banques IBEX réunies | Économie

La marque Zara s’est dépréciée de 3% depuis 2017, jusqu’à 14 999 millions d’euros, mais elle vaut toujours autant que celle des six banques espagnoles cotées sur l’IBEX ensemble, pour un total de 15 088 millions d’euros, selon la classification qui tous les deux ans Le conseil Interbrand est préparé.

Sur les quatre premières positions de la liste, les mêmes sociétés apparaissent que dans l’étude de 2017: Zara est la première, suivie de Movistar – dont la valeur est de 10 706 millions d’euros, 1% de plus – Santander, avec 7 442 millions (33% de plus ), et BBVA, avec 4 895 millions (4% de plus).