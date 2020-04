La méditation, un allié contre l’enfermement

Lala pratique régulière de la méditation améliore notre santé physique et mentale. C’est le changement intérieur dont nous avons besoin non seulement pour faire face à l’enfermement et à la souffrance de la séparation, de la perte ou de la solitude de nos proches, mais pour pouvoir par la suite améliorer la qualité de vie et le bien-être.Nous avons découvert tout ce que la méditation peut faire pour notre santé.

COVID-19 a considérablement changé nos vies et notre environnement. Cependant, même s’il peut sembler le contraire,le confinement est l’occasion de renouer avec nous-mêmes, avec notre centre, avec la paix et la force que nous avons à l’intérieur. C’est l’occasion de s’arrêter et de prendre le temps de se découvrir et de retrouver un bien-être constamment couvert par les urgences et une vie stressante, l’une des causes directes ou indirectes de la plupart des maladies en Occident.

“C’est unepossibilité d’arrêter et d’être pleinement conscient de la façon dont nous pouvons travailler au niveau individuel, retrouver notre centre, notre équilibre, notre harmonie et notre paix qui nous aident non seulement, mais tout le monde autour de nous », explique Úrsula Calvo, directrice du Centre Úrsula Calvo et présidente de l’Association espagnole des instructeurs de méditation et de pleine conscience Dans ce but, Úrsula a lancé le mouvement de solidarité #MeditaEnCasa, avec lequel elle entend aider à surmonter l’enfermement et à mener une transformation positive et enrichissante qui nous permet de transformer les sentiments négatifs en paix et en acceptation.

“C’est, sans aucun doute, un bon moment pour commencer la méditation.Cela nous aidera non seulement à faire face aux moments difficiles et à reprendre le contrôle et l’harmonie, mais pour améliorer notre santé, physique et mentale, notre bien-être et notre qualité de vie. Avec la plate-forme #MeditaEnCasa, nous avons donné un accès gratuit aux outils dont nous avons besoin pour démarrer correctement dans la pratique, et nous voulions le faire dans un moment de recueillement, mais aussi en étant conscient de la souffrance et de l’incertitude que beaucoup de gens souffrent ces jours-ci “, explique Úrsula Chauve

Des milliers d’études scientifiques menées par certaines des universités et des centres de recherche les plus prestigieux du monde viennentdepuis des décennies valider les avantages de la pleine consciencepour notre santé, physiquement et mentalement.

Selon une étude de l’Université de Californie avec une pratique de méditation régulièrenous améliorons notre santé physique. Cette étude révèle comment la méditationrajeunit et prévient le vieillissement cellulaire. Mais en plus, il améliore les systèmes cardiaque, digestif et respiratoire, et renforce le système immunitaire, nous offrant une meilleure qualité de vie.

De plus, la méditation réduit considérablement le stress, l’anxiété, l’insomnie, en plus de prévenir et de combattre les symptômes de la dépression. Cette étude de l’Université de Baltimore a démontré comment la pratique régulière des techniques de méditation a un effet équivalent à celui des traitements médicamenteux antidépresseurs.

“Maisméditant, nous obtenons tout cela et bien plus encore. Nous augmentons les émotions et les pensées positives, nous parvenons à profiter du moment présent, à faciliter la prise de décision, à améliorer nos relations sociales et familiales, entre autres. Pour toutes ces raisons, nous avons voulu lancer #MeditaEnCasa, à un moment très nécessaire pour affronter notre vie et les nouveaux défis de l’harmonie, de la santé et du bien-être “.

