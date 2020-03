La meilleure application gratuite pour suivre les coronavirus – .

. suit toutes les nouvelles et mises à jour sur les coronavirus, et nous faisons de notre mieux pour ne partager que les histoires les plus importantes avec nos lecteurs.

Avec les perspectives si sombres en ce moment aux États-Unis, il est facile de se laisser submerger par tout le malheur et de planer sur les nouvelles.

Certaines personnes veulent connaître les moindres détails sur le nouveau coronavirus – en particulier en ce qui concerne leur état et leur ville – et nous avons constaté que l’application News Break est de loin le meilleur moyen de suivre tous les derniers développements en tant que news breaks.

Chez ., nous faisons de notre mieux pour vous tenir au courant de toutes les nouvelles les plus importantes concernant la nouvelle pandémie de coronavirus. Cela dit, nous ne sommes pas un site d’actualités hyperlocal, nous ne couvrons donc que des articles de haut niveau qui concernent le plus large public. Par exemple, nous couvrons les développements entourant les vaccins contre les coronavirus, les nouveaux traitements fou de nanoparticules qui tuent le coronavirus sur les surfaces pendant 70 jours après une application, et les idiots qui sont sciemment responsables de la propagation du coronavirus à d’autres. Nous vous avons même expliqué comment créer vos propres masques de bricolage pour vous protéger contre COVID-19.

Bien sûr, l’épidémie de coronavirus est la chose la plus importante qui se passe en ce moment et certaines personnes veulent tout savoir dès que possible. Les gens veulent également connaître tous les développements dans leur propre État et ville. Si cela vous décrit, nous avons trouvé une application fantastique que nous utilisons nous-mêmes pour suivre toutes les dernières nouvelles sur les coronavirus. Il s’appelle News Break, il est entièrement gratuit et vous devez absolument le vérifier.

Disponible en ligne ainsi que via une application gratuite sur votre iPhone ou appareil Android, News Break est un agrégateur de nouvelles hyperlocal qui extrait des histoires de milliers de sources et les passe en revue dans les coulisses. Il fait un travail formidable pour faire apparaître les nouvelles hyperlocales en fonction de votre géolocalisation, et il dispose également d’un hub de coronavirus imbattable. Vous trouverez une carte des États-Unis avec les statistiques d’infection, de décès et de récupération COVID-19 qui sont mises à jour à une vitesse vertigineuse en utilisant toutes les sources de données officielles, et vous trouverez des flux d’actualités locales et mondiales afin que vous puissiez rester à jour avec tous les développements des coronavirus au fur et à mesure de leur rupture.

Nous l’avons utilisé nous-mêmes pour faire face à la pandémie, et il n’y a pas de meilleure ressource là-bas en ce qui nous concerne. Vous pouvez même activer les notifications push pour recevoir des alertes lorsque des nouvelles arrivent dans votre région. La description complète de la page de l’application News Break peut être consultée ci-dessous, et vous trouverez des liens de téléchargement pour iOS et Android en dessous.

News Break est votre destination pour le contenu local. Fonctionnant à tout moment et n’importe où aux États-Unis, News Break vous tient informé de votre communauté locale, de votre ville et de votre ville à une vitesse réduite. Mieux informé, meilleure vie.

News Break est une application sensible à la géolocalisation qui vous place toujours au centre de la découverte de contenu local. Il est fait juste pour vous: qui est vraiment curieux de savoir ce qui se passe dans vos communautés locales et dans le monde. Des briefings locaux organisés aux titres nationaux / mondiaux triés sur le volet, des alertes d’urgence à une couverture complète à 360…, News Break est toujours l’application de nouvelles indispensable qui vous donne des informations et de la valeur.

Faits saillants – Séance d’information locale / Pour vous

● News Break vous apporte un dossier quotidien organisé sur les nouvelles, le trafic, les événements et au-delà… Creusez des joyaux qui comptent vraiment pour vous!

● Les titres nationaux choisis par les rédacteurs racontent des histoires complètes et approfondies. Approfondissez chaque histoire!

● Le moteur de découverte de contenu d’actualités de News Break regroupe du contenu riche provenant de plus de 10 000 sources fiables, dont Fox News, ., Business Insider, Newsweek, HuffPost, ., The Associated Press (AP), Bloomberg, Time, etc. temps, n’importe où!

● Un flux hautement personnalisé répond à votre curiosité et à vos intérêts de lecture, vous faisant lire du contenu qui vous intéresse vraiment. Lisez des histoires avec un but et une valeur!

Mieux informer, mieux vivre – Connaissez votre ville

● Trouvez des restaurants locaux, des offres, des ouvertures de magasins et bien plus à l’avance à partir d’une seule application.

● Lisez des histoires personnelles et vivantes de nos écrivains et créateurs de contenu locaux.

● Traitez-nous comme votre kiosque à journaux personnel, un collectionneur de magazines, un critique de restaurant, etc.

● Allez au-delà du courant et de la cacophonie de l’information, explorez votre communauté et découvrez des joyaux cachés.

Créer de la valeur civique – Soutenir la cause

● Utiliser News Break pour relancer l’écosystème d’actualités locales et soutenir les petits éditeurs

● Augmenter le volume des histoires locales et la couverture géographique pour stimuler la narration locale et le pouvoir de la communauté

Soyez vous-même, soyez cool – Suivez ou bloquez la tendance

● C’est vraiment cool de rester au courant de certains sujets, ou de les détester totalement! News Break vous permet de suivre les tendances ou de bloquer complètement certains sujets que vous n’appréciez pas.

● Vous pouvez rire, partager, penser, pleurer, voter, voter, commenter, répondre… News Break est un terrain libre qui vous accueille pour exprimer des émotions et des opinions.

● De Game of Thrones de HBO au fort jeu vidéo Fortnite; des standups amusants aux derniers mèmes sur Internet… soyez surpris.

Téléchargez dès aujourd’hui et restez informé des nouvelles locales!

Mieux informé, meilleure vie.

