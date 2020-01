La mémoire de Kobe Bryant sera respectée avec le report des Lakers-Clippers | Réseaux sociaux sportifs

Le duel qui se déroule à Los Angeles après la mort de Kobe Bryant a poussé les Lakers, son ancienne équipe, à demander à la NBA et à ses voisins des Clippers, que la soirée qu’ils devaient jouer ce mardi au Staples Center a été reportée, je souhaite que Cela a été accordé.

Bien que la NBA ne soit pas favorable à tout type de report et de suspension, à l’exception des principales causes de sécurité pour les joueurs et les fans, les discussions qui ont eu lieu lundi pendant plusieurs heures avec les trois parties impliquées ont permis de parvenir à un accord. finale