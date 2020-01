La Mitja Marató de Barcelona, ​​record avec 19 000 inscrits à un mois vue | Sports pratiques

La eDreams Mitja Marató de Barcelone a battu son record de participation quatre semaines après la célébration, qui aura lieu la prochaine 16 février, après avoir vaincu ce week-end les 19 000 participants.

De cette façon, dans votre 30e édition Le semi-marathon de Barcelone, une course de référence internationale grâce à son tracé rapide et une organisation récompensée au niveau international avec les prix Gold Label et le sceau 5 étoiles, détiendra également un record pour les inscrits, rapporte l’organisation.

Avec 19 800 participants déjà ce lundi, ils sont plus de 120 nationalités enregistrés de partout dans le monde. Avec un pourcentage qui dépasse également les éditions précédentes de la participation étrangère de 47,5%, la France et le Royaume-Uni sont les pays étrangers avec plus de participation. Aussi, des coureurs du Japon, d’Ouzbékistan, du Canada, du Brésil ou du Zimbabwe.

34% de participation féminine

Les chiffres ne sont pas non plus atteints avant la participation des femmes, ce qui représente jusqu’à 34% du total enregistré, ou ce qui est le même, 6500 femmes, alors qu’en 2019 il y en avait 6000.

Le test de Barcelone rassemble année après année de nombreuses élites européennes à la recherche d’une marque. Votre circuit record du monde marqué par le Kenya Florence Kiplagat En 2014 et 2015, il rassemble de nombreux athlètes à Barcelone à la recherche de sa meilleure marque personnelle. À tel point que lors de la dernière édition, une centaine de coureurs ont franchi la ligne d’arrivée en moins de 1.10.45.

Les inscriptions restent ouvertes sur le site officiel de l’événement jusqu’à l’ouverture jusqu’au 10 février ou jusqu’à épuisement des 23 000 dossards disponibles.

Dans cette édition, l’enceinte de Palau de Congresos de Barcelona accueillera le Corridor Fair les vendredi 14 et samedi 15 février, lieu où les participants doivent récupérer leur dossard, leur sac et leur t-shirt.

Le eDreams Mitja Marató de Barcelone débutera le dimanche 16 février à 8 h 45. Passeig Pujades.

