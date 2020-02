La MLB a évité les sanctions contre les joueurs d’Astros pour éviter un conflit avec la guilde | Réseaux sociaux sportifs

Les ligues majeures ont imposé des sanctions au haut commandement des Astros pour le scandale du vol de signaux, mais ont évité de punir les joueurs de la franchise pour éviter un conflit avec la Baseball Players Association, a déclaré dimanche le commissaire de la MLB, Rob, Manfred

Les joueurs des Dodgers, des Yankees et des Reds se sont déclarés critiques envers la MLB en convenant que les sanctions devaient être imposées à toute l’équipe de la campagne victorieuse de 2017, et pas seulement aux directeurs de franchise de Houston Jeff Luhnow et AJ Hinch, que le bureau de Manfred a suspendu pendant un an.