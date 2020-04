La moitié du monde a déjà demandé de l’aide au FMI face à la pandémie de COVID-19 | Économie

Plus de la moitié des 189 pays membres du Fonds monétaire international (FMI) ont déjà demandé l’aide financière de l’organisation face à l’urgence déclenchée par la pandémie de coronavirus, a averti jeudi sa directrice, Kristalina Georgieva.

“Le problème est énorme, nous devons agir rapidement. C’est une urgence pas comme les autres”, a déclaré Georgieva lors d’une conférence de presse à l’issue de la réunion du Comité financier et monétaire du Fonds, qui s’est tenue virtuellement en raison de la pandémie.

Une centaine de pays se sont déjà tournés vers l’institution financière, a-t-il déclaré, et il est prévu que d’ici la fin avril, le Conseil d’administration du Fonds approuvera des programmes d’aide à décaissement rapide pour la moitié d’entre eux.

Jusqu’à présent, 15 d’entre eux ont déjà obtenu le feu vert de l’organisme, dont El Salvador, l’Équateur, Madagascar, le Rwanda et le Togo.

“Ce sont des temps exceptionnels, et ils nécessitent des solutions exceptionnelles”, a déclaré Georgieva, qui avec seulement six mois à la tête du corps fait face à la plus grande crise économique depuis la Grande Dépression de 1930.

L’institution connue pour ses appels à l’austérité est sortie du scénario en exhortant les autorités à contenir la crise avec des programmes de relance budgétaire ambitieux pour protéger les travailleurs et les entreprises.

Cependant, il a souligné que, bien que cela soit nécessaire, ces dépenses extraordinaires entraîneront des déficits budgétaires et une dette publique.

“Dépensez ce qui est nécessaire, mais conservez les factures”, a déclaré Vítor Gaspar, directeur du département des finances publiques de l’institution.

En plus de 75 ans d’histoire, le FMI n’a pas publié de projections comme celles présentées cette semaine: l’économie mondiale chutera de 3% en 2020 en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus.

À titre de comparaison, le Fonds a précisé que la crise financière de 2009 avait provoqué une baisse de la croissance économique mondiale de seulement 0,1%.

Par pays, l’impact est dramatique: l’économie américaine -5,9% devrait se contracter; celle de la zone euro de -7,5%; Japon, -5,2%; celle du Royaume-Uni baissera de 6,5%; Russie, 5,5%; en Afrique du Sud, 5,8%; et la Turquie baissera de 5%.

Le Fonds prévoit une “reprise partielle” en 2021, bien que “dans des niveaux d’incertitude élevés” et une partie des discussions lors de la réunion virtuelle ait porté sur la forme qu’il prendra: “U”, avec un retard le rebond “L”, une stagnation de la récession; ou “V”, avec un fort rebond après avoir touché le sol.

“Nous savons que la plupart des gouvernements ont tendance à bien répondre dans ces cas, donc les crises sont généralement en forme de V”, a déclaré dans un article Indermit Gill, chercheur du groupe de réflexion Brookings et ancien responsable de la Banque mondiale.

“Ce qui signifie que les réponses politiques ramènent rapidement les pays à leurs niveaux de production et de vie antérieurs”, a ajouté Gill. “Les économies américaine et chinoise ont fait mieux que la zone euro, et ce sera probablement la même chose. en 2021. “

Bien que le coup d’État soit généralisé, Georgieva a déjà averti que les pays en développement le recevraient plus durement.

En fait, il a fait remarquer que “au cours des deux derniers mois, les flux de capitaux en provenance des marchés émergents se sont élevés à 100 milliards de dollars, soit plus de trois fois plus qu’au cours de la même période de la crise financière mondiale.

Pour cette raison, l’une des mesures concrètes et les plus énergiques adoptées dans le cadre de la réunion est le soutien du G20 à la suspension temporaire des services de paiement de la dette dans les pays pauvres.

Cette décision s’ajoute à celle prise par le Conseil d’administration du FMI, qui a approuvé un allégement immédiat de la dette de certains des 25 pays les plus pauvres du monde, la plupart en Afrique, même si Haïti, l’Afghanistan, le Népal et le Yémen sont également inclus.

“Les inégalités existantes dictent l’impact économique de cette crise. Les travailleurs à faible revenu des pays riches et pauvres sont moins susceptibles d’occuper des emplois formels, de bénéficier de protections professionnelles telles que les congés de maladie ou de pouvoir travailler à domicile”, a déclaré José María Vera. , directeur par intérim de l’ONG Oxfam.

Alfonso Fernández