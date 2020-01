La mort de Gonçalves consterne le Dakar et l’étape moto et quads est annulée | Sports

La consternation s’est emparée dimanche du Dakar avec la mort du motard portugais Paulo Gonçalves (Honda), l’un des membres les plus aimés et respectés de la caravane, victime d’un accident majeur dans l’une des étapes de plus de vitesse que Ils se souviennent l’un de l’autre lors du rallye.

La mort de Gonçalves, 40 ans, a laissé la nouvelle victoire d’étape dans les voitures de l’Espagnol Carlos Sainz (Mini) en arrière-plan, ce qui a à nouveau légèrement accru son avance en tant que leader, et le premier de cette édition du rallye de l’Argentin Kevin Benavides (Honda) sur les motos.