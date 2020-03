La mort d’un adolescent en Californie était initialement liée au coronavirus. Maintenant, il y a beaucoup de questions

Quarantaine obligatoire pour l’état de Californie 4:01

(.) – Les autorités sanitaires de la Californie réévaluent la mort d’un garçon de 17 ans à cause d’un coronavirus, affirmant que son cas est “complexe” et nécessite une enquête plus approfondie.

L’adolescent de Lancaster a été initialement décrit comme le premier mineur connu à mourir d’un coronavirus aux États-Unis.

Le département de la santé publique du comté de Los Angeles a attribué sa mort au coronavirus mardi. Plus tard dans la soirée, des responsables ont reculé, affirmant que leur cas devait être examiné plus en détail par les Centers for Disease Control and Prevention du gouvernement fédéral.

Le cas de l’adolescent est devenu plus compliqué parmi les responsables locaux et du comté. Dans une interview accordée à . mercredi, le maire de Lancaster, R. Rex Parris, a déclaré que l’adolescent est décédé il y a une semaine le 18 mars.

“Vendredi était bien, mercredi était mort”, a déclaré le maire. “C’est cinq jours.”

LIRE: États américains essayer d’arrêter la thésaurisation de médicaments possibles pour le coronavirus

Le maire a critiqué le temps qu’il a fallu aux autorités du comté pour déterminer la mort de l’adolescent.

“Je ne peux pas croire qu’il a fallu une semaine pour découvrir qu’un enfant de ma ville est mort”, a déclaré Parris.

L’adolescent a été rejeté aux urgences, raconte le maire

Le maire a dit qu’il avait parlé au père désemparé de l’adolescent, qui lui a donné plus de détails sur ce qui s’était passé.

Lorsque l’adolescent est tombé malade, ses parents l’ont emmené dans un centre de soins d’urgence et ils ont été rejetés car il n’avait pas d’assurance maladie, a déclaré Parris. Ils l’ont ensuite emmené aux urgences d’un hôpital local.

“Quand un enfant a du mal à respirer, stabilisez-le et appelez l’ambulance, ne demandez pas d’assurance”, a déclaré Parris en colère. Il a dit qu’il n’était au courant d’aucun problème de santé que l’adolescent aurait pu avoir.

L’adolescent a été testé pour un coronavirus dans un hôpital, et lorsque les résultats ont été obtenus, ses parents ont également été informés qu’ils étaient infectés par le virus, mais n’avaient pas été testés, a déclaré le maire. On ne sait pas combien de temps il a fallu pour que les résultats apparaissent.

Dans un communiqué publié mardi soir, le département de la santé publique du comté de Los Angeles a déclaré qu’il enquêtait davantage sur l’affaire. “Bien que les premiers tests aient indiqué un résultat positif pour covid-19, l’affaire est complexe et il peut y avoir une explication alternative à ce décès. La vie privée des patients nous empêche de fournir plus de détails pour le moment », a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’agence de santé du comté n’a pas répondu aux questions supplémentaires de . sur le cas.

LIRE: Un groupe de jeunes a organisé une «fête contre les coronavirus» dans le Kentucky pour contester les ordres de distance sociale. L’un d’eux a été infecté

Un ami de l’adolescent qui fréquente le lycée de Lancaster a également été testé positif pour le coronavirus, a déclaré le maire. Le père de l’ami aussi.

Le père de l’adolescent est également préoccupé par les gens qui se serrent la main et se serrent la main lors des funérailles, a déclaré Parris. On ne sait pas s’ils savaient que l’adolescent était décédé des coronavirus à l’époque.

Lancaster, dans le nord du comté de Los Angeles, compte environ 160 000 habitants.

Le nombre de cas de coronavirus dans l’État double tous les trois à quatre jours, a déclaré le Dr Mark Ghaly, secrétaire californien de la Santé et des Services sociaux.

“Au départ, nous pensions qu’il doublerait tous les six à sept jours et nous voyons des cas qui doublent tous les trois à quatre jours”, a déclaré Ghaly.

Il y a plus de 65 000 cas de coronavirus aux États-Unis. États-Unis, sur la base du nombre de cas détectés et testés par les systèmes de santé publique de . Health. Plus de 900 personnes sont décédées.

La Californie compte plus de 2500 cas et 53 décès.

.