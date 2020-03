La nouvelle pénurie due à la pandémie de coronavirus? Eau de coco

Panic shopping balaie les étagères à Miami 2:01

(Entreprise CNN) – L’eau de coco est souvent présentée comme une aide à la gueule de bois et une boisson de récupération après l’exercice. Et maintenant, les consommateurs vident les étagères de ce produit au milieu des préoccupations concernant le coronavirus.

Les ventes de produits de Vita Coco, qui produisent des eaux de noix de coco durables et des eaux en conserve traditionnelles, ont augmenté de façon spectaculaire: il y a deux semaines sur la côte ouest, puis en accélérant au niveau national via les plateformes de commerce électronique ces derniers jours. .

“Les ventes sur Amazon ont commencé à dépasser 50% [a principios de marzo]»Michael Kirban, co-fondateur de Vita Coco et PDG de sa société mère All Market, a déclaré à CNN Business. “En même temps, vraiment, Costco disait:” Nous avons besoin de plus de produits rapidement. “” “

Les ventes d’eau de coco de Vita Coco ont grimpé de 200% sur Walmart.com par rapport à l’année dernière, et les ventes via Amazon ont augmenté de 60% jusqu’au 8 mars.

Renforcez votre système immunitaire en mangeant des 2:29

Ever & Ever, la ligne d’eau en conserve de l’entreprise, a également augmenté ses ventes de 210% après que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont publié des lignes directrices sur la préparation de Américains avant l’épidémie. Kirban a émis l’hypothèse que les consommateurs pourraient être à la recherche de produits de garde-manger essentiels qui ont une valeur nutritive et une longue durée de conservation.

L’eau en bouteille et en conserve fait partie des produits très demandés aux États-Unis, car l’incertitude concernant la pandémie de coronavirus augmente, même si le CDC a déclaré que le virus n’avait pas été détecté dans l’eau potable. “Les méthodes de traitement de l’eau conventionnelles qui utilisent la filtration et la désinfection, comme celles de la plupart des systèmes municipaux d’eau potable, devraient éliminer ou désactiver le virus qui cause la covid-19”, a déclaré l’entité.

Mais la mode Vita Coco appartient à une tendance plus large: les magasins physiques et les détaillants en ligne ont vu des produits comme le papier toilette, les désinfectants pour les mains, l’eau en bouteille et même le lait d’avoine s’épuiser, malgré les avertissements contre les achats de panique . Les consommateurs ont également été mis en garde contre les escroqueries encourageant des traitements non fondés – y compris le chou frisé, le citron et l’eau de coco – pour le coronavirus, a rapporté MarketWatch.

All Market “a reçu des commentaires [de los minoristas] en disant: «Envoyez-nous ce que vous pouvez», a déclaré Kirban.

Mais ce n’est pas si facile en ce moment. Pour la société Kirban et d’autres, la hausse soudaine de la demande a créé des troubles dans le cours normal des activités des fabricants et a perturbé les chaînes d’approvisionnement.

Habituellement, à cette période de l’année, les entrepôts Vita Coco regorgent de produits en prévision des saisons mouvementées du printemps et de l’été. Ces réserves s’épuisent maintenant rapidement. Ainsi, à un moment où les fabricants de la société en Asie du Sud-Est et au Brésil devraient réduire leurs effectifs et fonctionner à une capacité de 60% à 70%, ils sont pleinement opérationnels.

“Nous avons toujours un bon inventaire de 40 jours pour tous les articles”, a déclaré Kirban. “C’est arrivé à un moment où nous sommes capables de suivre.”

Qu’est-ce qui vous empêche de contracter un coronavirus? 2:22

La chaîne d’approvisionnement de Vita Coco reste intacte, du moins pour l’instant. Les boissons entièrement emballées continuent d’arriver par bateau – un voyage de trois semaines depuis les ports asiatiques et un voyage de neuf jours depuis le Brésil – et sont stockées dans des entrepôts dans des endroits comme la Californie, le Texas, la Floride, l’État de Washington et même le littoral. ça. Tant que les frontières resteront ouvertes pour le fret, les fournitures continueront d’arriver, a déclaré Kirban.

“Il n’y a pas de noix de coco aux Etats-Unis”, a-t-il expliqué. “Si nous ne pouvons pas apporter d’eau de coco, [Vita Coco está] en problèmes”.

L’entreprise se prépare à la possibilité que les politiques changent dans un climat d’incertitude. Ce lundi, lorsque les communautés locales aux États-Unis ont été mises en quarantaine et que des mesures drastiques ont été prises pour contenir la propagation de la covid-19, Kirban et son équipe ont établi des plans d’urgence si les fermetures s’étendent jusqu’aux frontières de l’État. Si cela se produit, a-t-il dit, “il y a de nombreux États au milieu du pays que nous ne pouvons tout simplement pas atteindre avec des produits”.

Ce scénario potentiel souligne l’étrangeté de cette bénédiction commerciale pour VIta Coco et Kirban.

“Nous sommes confrontés à ces pics massifs dans l’entreprise”, a-t-il déclaré. “Cependant, le monde s’effondre.”

.