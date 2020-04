La pandémie de coronavirus pourrait plonger 11 millions de personnes dans la pauvreté en Asie, prévient la Banque mondiale

Le Covid-19 provoque l’effondrement de l’économie mondiale 1:32

Hong Kong (. Business) – Les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus pourraient plonger 11 millions de personnes dans la pauvreté en Asie de l’Est et dans le Pacifique, à moins que des “mesures urgentes” ne soient prises, a averti la Banque mondiale dans un rapport publié lundi.

Dans le pire des cas, décrit par l’institution financière basée à Washington, la région pourrait subir son pire ralentissement depuis plus de deux décennies, plongeant une grande partie de l’Asie dans une récession prolongée.

La référence de la banque prévoit que la croissance régionale pourrait ralentir à 2,1% en 2020, contre une croissance estimée à 5,8% en 2019. Cependant, dans le pire des cas, l’économie de la région Il pourrait se contracter de 0,5%, créant un potentiel de crise prolongée.

En Chine, épicentre de l’épidémie de coronavirus, la Banque mondiale prévoit une baisse de la croissance à 2,3% par rapport aux prévisions de référence pour 2020. Dans le pire des cas, la croissance de la Chine disparaîtrait presque entièrement de 0,1 %, contre 6,1% en 2019.

Une telle réduction aurait des conséquences profondes sur l’économie mondiale. La dernière fois que la Chine a connu une économie en déclin, c’était en 1976, lorsque la mort du chef du Parti communiste Mao Zedong a mis fin à plus d’une décennie de troubles sociaux et économiques dans le pays. Cependant, contrairement à cette époque, la Chine est désormais la deuxième économie du monde et le principal moteur de la croissance mondiale, ce qui signifie que toute perturbation de son économie se fera sentir dans le monde entier.

“Des souffrances économiques importantes semblent inévitables dans tous les pays”, indique le rapport, avertissant que toute la région Asie-Pacifique doit se préparer à “un impact sérieux” sur la pauvreté et le bien-être, par la maladie, la mort et la perte de revenus. .

Le rapport a noté que, bien que les estimations soient des projections et puissent encore changer, elles ont permis de mettre en évidence l’ampleur des dommages économiques potentiels et la nécessité ultérieure de mesures urgentes.

“Tous les pays de la région de l’Asie de l’Est et du Pacifique et au-delà doivent reconnaître qu’en plus de solides actions nationales, une coopération internationale approfondie est le vaccin le plus efficace contre cette menace virulente”, note le rapport.

Afin d’atténuer l’impact économique, la Banque mondiale s’est engagée à fournir un soutien financier de 14 milliards de dollars aux pays en développement et à déployer jusqu’à 160 milliards de dollars en 15 mois pour protéger les pauvres et les vulnérables.

La souffrance économique en Asie-Pacifique

Les craintes d’une récession dans la région se sont accrues ces dernières semaines, le virus continuant de se propager dans une grande partie de l’Asie, entraînant des blocages forcés généralisés, avec des voyages suspendus, des magasins fermés et des usines fermées.

La crise en Asie-Pacifique est particulièrement aiguë car la région a déjà passé des mois à faire face aux effets économiques négatifs de la guerre commerciale américano-chinoise. La croissance économique dans la région “diminuera de manière significative dans tous les scénarios”, selon le rapport.

L’Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Philippines seront probablement les plus durement touchées, tandis que le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Mongolie et le Myanmar sont les rares pays qui s’attendent à une croissance, mais à des niveaux nettement inférieurs à ceux de l’année dernière.

Ces pays seront particulièrement touchés par une baisse du tourisme dans les prochains mois; Dans des pays comme la Malaisie ou la Thaïlande, les recettes touristiques représentent plus de 10% du PIB. Les fermetures de frontières internationales et les perturbations dans les secteurs de l’aviation ou du transport maritime poseront également des défis aux exportations de produits manufacturés.

Bon nombre de ces pays avaient déjà des économies faibles ou en développement, ce qui signifie que l’impact de l’épidémie de coronavirus pourrait laisser des millions de personnes piégées dans une pauvreté extrême, définie comme un revenu de 5,50 $ par jour ou moins.

Selon le rapport, les conséquences économiques verraient près de 24 millions de personnes de moins en Asie de l’Est et dans le Pacifique échapper à la pauvreté en 2020 dans un scénario de référence. Dans le pire des cas de la banque, la pauvreté devrait augmenter de quelque 11 millions de personnes.

Les prévisions sombres contrastent fortement avec la projection précédente de la banque avant l’épidémie, qui estimait que près de 35 millions de personnes seraient sorties de la pauvreté dans la région en 2020, dont plus de 25 millions en Chine uniquement.

Le rapport prévoyait que les taux de pauvreté pourraient doubler dans les ménages particulièrement vulnérables, tels que ceux liés à l’industrie ou au tourisme.

Que faut-il faire

Le taux et la facilité de rétablissement à ces endroits dépendront de la rapidité avec laquelle la pandémie pourra être contenue, indique le rapport.

C’est pourquoi les mesures de confinement et d’atténuation précoces sont essentielles. Le rapport a identifié Singapour et la Corée du Sud comme des exemples de confinement efficace du virus sans nuire gravement à l’économie et a attribué son succès à des niveaux élevés de tests, de surveillance et de quarantaine.

Ces pays ont tiré des leçons des épidémies précédentes, telles que l’épidémie de SRAS de 2003, et investi dans des systèmes de surveillance et de riposte aux maladies. Plus tôt les autres pays pourront emboîter le pas, plus tôt ils pourront surmonter cela et récupérer, selon le rapport.

Les gouvernements devront également mettre en œuvre une série de mesures pour atténuer le coup porté à leurs citoyens et éviter autant que possible d’augmenter la pauvreté. Il s’agit notamment des subventions pour indemnités de maladie, des injections de liquidités pour aider les petites et moyennes entreprises à rester en activité et des repas scolaires ou d’autres formes de soutien pour les étudiants concernés.

Enfin, les pays doivent travailler ensemble et se soutenir mutuellement dans des moments terribles. Cela signifie maintenir le commerce mondial ouvert, partager l’approvisionnement en produits médicaux clés, ou même éliminer les tarifs sur ces produits médicaux.

“Tous les pays de la région Asie de l’Est-Pacifique et au-delà doivent reconnaître que, en plus des actions nationales audacieuses, une coopération internationale approfondie est le vaccin le plus efficace contre cette menace virulente”, note le rapport.

