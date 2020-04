La pandémie de Covid-19 a motivé “le rejet et la discrimination”: Conapred

Conapred a reçu des plaintes de médecins et d’infirmières violés par peur de la contagion et de patients privés de soins médicaux.

Le personnel médical et infirmier mexicain a été violé physiquement et verbalement par des personnes qui craignent d’être infectées par le coronavirus Covid-19, le chef du Conseil national pour prévenir la discrimination (Conapred), Mónica Maccise.

Il a également déclaré que les personnes ayant reçu un diagnostic de coronavirus avaient été victimes de discrimination et de violations de leurs droits fondamentaux. Certains ont vu leur accès au travail limité, menaces de licenciement.

D’autres se sont vu refuser l’accès aux soins de santé, dans certains hôpitaux. De la même manière, ils ont reçu des plaintes de certaines personnes qui ont été empêchées d’accéder à des abris temporaires.

Conapred a reçu des plaintes concrètes de groupes de diversité sexuelle qui ont été affectés dans leurs droits parce que les chefs religieux ont interprété l’origine de Covid-19 comme étant homosexuel, dans le féminisme ou dans les décisions des femmes sur leur propre corps.

“Au lieu de rapporter de manière adéquate la façon dont les médecins font ici chaque jour, ce qu’ils font, c’est motiver le rejet et la discrimination contre ces populations.”

Un quatrième secteur de la population victime de discrimination est constitué par les étrangers ou leurs descendants, en particulier les gens avec des traits asiatiques. Maccise a déclaré que la plupart d’entre eux sont des citoyens mexicains et que beaucoup ne sont jamais allés en Chine, le pays où l’épidémie actuelle de coronavirus Covid-19 est survenue.

Inégalité socio-économique

Le chef Conapred a également souligné l’importance ne pas discriminer les personnes qui, pour des raisons économiques, ne peuvent pas rester à la maison, assister à l’appel d’urgence sanitaire.

Il a souligné que le Mexique est un pays où les inégalités socio-économiques prédominent, dans lesquelles six personnes sur 10 ont un contrat de travail formel, avec des avantages qui leur permettent d’accéder aux services de santé, mais les 40 pour cent restants sont plus désavantagés.

“La distance saine est beaucoup plus saine si l’on considère la diversité et la différence qui existent dans notre pays”, a déclaré le responsable.

Il a notamment mentionné la travailleurs domestiques, un groupe qu’il a décrit comme «historiquement vulnérable», et a appelé leurs employeurs à ne pas les forcer à travailler pendant la phase de détention est recommandé, et à couvrir leur salaire total pendant cette période.

Maccise a mentionné d’autres groupes vulnérables à la contagion: les personnes détenues dans les prisons ou les postes d’immigration. Pour garantir leur droit à la santé, ils ont appelé les autorités à mettre en œuvre les mesures sanitaires nécessaires pour réduire les risques de contagion, ainsi qu’à mettre à disposition des informations sur la prévention médicale dans leur langue.

La discrimination vient de «l’ignorance et de la peur»: López-Gatell

Lors de la conférence, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell, a déclaré que «la haine, et avec elle la phobie, la discrimination et la stigmatisation, sont basées sur combinaison très toxique d’ignorance et de peur“

Il a souligné que la discrimination peut conduire à nous embrouiller et à voir un autre comme un étranger. “C’est très insuffisant, car la maîtrise d’une épidémie passe par la solidarité”.

López-Gatell a reconnu qu’au Mexique un pourcentage élevé de la population vit dans des conditions économiques de pauvreté. C’est sur ce secteur que les effets économiques de la pandémie pourraient tomber le plus fortement.

“Il nous manque plusieurs semaines de cette mesure et de l’épidémie”, a expliqué l’épidémiologiste.

Les patients libérés n’ont pas besoin de suivi

Les patients qui se sont déjà rétablis de Covid-19 et ont obtenu leur congé “n’ont pas besoin d’un suivi spécifique”, a rapporté le sous-secrétaire à la Santé.

Heureusement huit personnes sur 10 atteintes de Covid se rétablissent spontanément, en raison de l’effet de son système immunitaire, et le virus ne laisse pas de séquelles ».

Il a précisé que ceux qui souffrent d’une maladie plus grave doivent être surveillés car ils pourraient subir des dommages à la fonction pulmonaire, mais pas à cause du problème de contagion.

“Ceux qui ont déjà été infectés ont transmis la maladie, ils ne peuvent plus être infectés en peu de temps”, a-t-il déclaré.