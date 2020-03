La pandémie de Covid-19 se propage de façon incontrôlable aux États-Unis

Les États-Unis se sont positionnés ce jeudi (26/03/2020) comme le pays le plus infecté au monde, atteignant 85 000 cas confirmés de coronavirus, dépassant la Chine – qui en dénombre 81 000 – et l’Italie avec 80 000.

Les décès dus à COVID-19 aux États-Unis sont proches de 1300 après la mort d’au moins 266 personnes mercredi, des chiffres qui le placent encore peu derrière l’Italie, l’Espagne, la Chine, l’Iran et la France en termes de décès.

Pratiquement contrôlée dans une partie de l’Asie et toujours en cours en Europe, la pandémie de coronavirus frappe durement les États-Unis et menace l’économie mondiale, un affront que les dirigeants des grandes puissances tentent de combattre avec des injections astronomiques d’argent, L’État de New York se concentre sur près de 39 000 points positifs.

Les hôpitaux de New York commencent à être débordés et manquent gravement d’équipement, selon les témoignages de professionnels de la santé. Face à un scénario que certains qualifient d ‘”apocalyptique”, un navire-hôpital de la marine américaine d’une capacité de 1 000 patients arrivera le 30 mars au port de New York “chargé au sommet”, selon le président Donald Trump, de fournitures les médecins.

“Dans presque tous les scénarios réalistes, nous allons atteindre une surcharge de la capacité du système de santé”, a déclaré le Gouverneur de New York, Andrew Cuomo. L’État de New York et ses 39 000 positifs sont suivis d’une distance du New Jersey voisin avec 6 900, la Californie avec 4 000, l’État de Washington (3 200), le Michigan (2 850) et l’Illinois (2 500).

Tenir un briefing avec des mises à jour sur #Coronavirus. REGARDER EN DIRECT: https://t.co/9pTnNjROON

– Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 26 mars 2020

Pendant ce temps, le traitement au Congrès du plus grand plan de relance de l’histoire du pays – avec 2,2 billions de dollars – a provoqué une hausse de 6,38 pour cent du Dow Jones Industrials, principal indicateur de Wall Street. cent et récupérer 20 pour cent en seulement trois jours après plusieurs jours catastrophiques.

Suite à l’approbation unanime du paquet au Sénat, il est prévu que la Chambre des représentants fera de même demain et que Trump le ratifiera immédiatement afin que l’argent commence à affluer vers les entreprises, les particuliers et les hôpitaux.

Migrants en grève de la faim

Parallèlement, près de 350 immigrants irréguliers ont entamé une grève de la faim au centre de détention de Stewart, dans l’État de Géorgie, pour protester contre leur arrestation prolongée à l’époque du coronavirus. Les organisations sociales qui défendent leurs droits ont dénoncé que la situation à l’intérieur des installations est “inquiétante” et il règne une atmosphère de panique parmi les détenus, étant donné que Stewart se trouve à quelques kilomètres seulement du comté de Dougherty, l’un des principaux centres du COVID-19 à Géorgie.