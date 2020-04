La pandémie menace 436 millions d’entreprises et 1,6 milliard de travailleurs | Économie

Plus de 436 millions d’entreprises risquent d’interrompre leur activité en raison de la crise générée par COVID-19, qui menace également les moyens de subsistance de 1,6 milliard de travailleurs de l’économie informelle, la moitié de la main-d’œuvre mondiale, a alerté aujourd’hui. Organisation internationale du travail (OIT).

Dans son troisième rapport sur l’impact de la pandémie sur le marché mondial du travail, l’OIT augmente le pessimisme des analyses précédentes, soulignant que pour éviter l’effondrement de nombreuses entreprises et maintenir le mode de vie des plus vulnérables, le dialogue social est nécessaire et mesures urgentes et coordonnées des gouvernements.

L’étude “montre clairement que la crise du marché du travail, avec toutes ses conséquences, s’aggrave”, a déclaré le Directeur général du BIT, Guy Ryder, lors d’une conférence de presse.

L’organe directeur estime que quelque 232 millions de sociétés de commerce de gros et de détail, 111 millions dans le secteur manufacturier, 51 millions dans l’industrie hôtelière et 42 millions dans d’autres activités, telles que l’immobilier, sont gravement menacées.

“Des millions d’entreprises dans le monde sont sur le point de s’effondrer, manquent d’épargne et n’ont pas accès au crédit. Ce sont les vrais visages du monde du travail, et si elles ne sont pas aidées maintenant, elles périront tout simplement”, a-t-il averti.

La crise aura un impact négatif spécial sur l’économie informelle, qui abrite plus de la moitié des travailleurs du monde (2 000 des 3,3 milliards mondiaux), pour lesquels on estime que 1,3 milliard d’entre eux “sont en danger imminent de voir leurs sources de revenus disparaissent », souligne l’étude.

La pandémie, a ajouté le PDG, augmentera la pauvreté relative des travailleurs informels, ce qui entraînera une augmentation du pourcentage de ceux qui gagnent moins de la moitié du salaire moyen national de 26% à 59%, et dans certaines régions. ils pourraient atteindre 80%.

L’OIT prévoit également qu’au cours du deuxième semestre en cours, en raison des confinements et d’autres mesures visant à stopper la propagation du coronavirus, 10,5% des heures de travail sur la planète seront perdues, ce qui équivaut à 305 millions d’emplois à temps plein. (début avril, la prévision était de 195 millions).

Par région, l’organisation estime que l’Amérique est la plus touchée, avec une perte de 12,4% des heures de travail, suivie de l’Europe avec 11,8%, alors que dans le reste des territoires elle dépasserait 9%.

Au cours du premier mois de mesures d’isolement social contre la pandémie, l’OIT calcule que ces travailleurs informels (non soumis à contrat) ont perdu 60% de leurs revenus dans le monde, un pourcentage encore plus élevé en Afrique et en Amérique (81%) et en Europe et en Asie centrale (70%).

“On dit souvent que COVID-19 ne fait pas de discrimination et peut affecter n’importe qui, mais en termes d’impact économique et social, il le fait massivement, en particulier en endommageant ceux qui ont moins de protection du travail”, a analysé Ryder.

Face aux sombres perspectives que révèlent les chiffres, l’OIT insiste pour que les mesures prises par les gouvernements pour relancer leur économie soient basées sur un niveau élevé de création d’emplois et soient soutenues “par des politiques et institutions du travail et des systèmes de protection plus solides. plus étendu et doté de plus de ressources “.

D’un autre côté, l’organisme basé à Genève (Suisse) recommande une plus grande coordination internationale des plans de relance et des initiatives pour lever les doutes, afin que la reprise soit efficace et durable.

L’OIT a, en revanche, signalé qu’au cours des deux dernières semaines, la proportion de travailleurs dont les pays ont imposé l’arrêt de nombreuses activités en raison de la pandémie est passée de 81 à 68%, une diminution due principalement à l’assouplissement des mesures contre COVID-19 en Chine.

Ryder a souligné que la pandémie pourrait changer diamétralement le marché mondial mondial, “dans lequel nous examinions déjà les grandes implications que le changement climatique, la numérisation ou les changements démographiques auraient.”

Une «nouvelle normalité» se profile dans le monde du travail, terme par lequel de nombreux dirigeants politiques font allusion au scénario sociopolitique qui pourrait émerger après la crise sanitaire actuelle, bien que Ryder ait souligné qu ‘«il est nécessaire de réfléchir soigneusement à la manière dont il influencera la société du travail “

“Espérons que la” nouvelle normalité “soit une” meilleure normale “”, a conclu l’expert britannique.

Antonio Broto