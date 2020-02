La panne de Benzema | Sports

Dans la semaine la plus décisive de la saison au cours de laquelle le Real Madrid entre, avec des duels de grandeur contre Manchester City et Barcelone, il faut plus que jamais que Karim Benzema retrouve son idylle avec le but, abandonne l’irrégularité de score à laquelle il est revenu et sortir de la panne d’électricité que l’équipe de Zinedine Zidane accuse.

Benzema revient en Ligue des champions, la compétition dans laquelle le meilleur buteur moyen enregistre avec 64 buts en 118 matchs. Quatrième meilleur tireur de l’histoire de la compétition derrière deux «extraterrestres» comme le Portugais Cristiano Ronaldo (128 buts) et l’Argentin Leo Messi (114). Seulement huit buts pour atteindre une légende du Real Madrid, Raúl González.