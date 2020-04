La perte du Super Bowl des 49ers aurait pu sauver les gens du coronavirus – .

La défaite des 49ers de San Francisco contre les Chiefs de Kansas City lors du match du Super Bowl de cette année en février a eu une conséquence involontaire qui est en fait liée au coronavirus COVID-19.

San Francisco commençait à peine à voir ses premiers cas de coronavirus à l’époque, et on pense maintenant qu’un défilé de championnats massif dans la ville après une victoire de 49ers aurait servi de véritable terreau pour le virus et s’est transformé en un événement super-diffuseur.

Personne dans le stade ne s’en était rendu compte à l’époque, mais alors que les 49ers de San Francisco étaient sur le point de perdre le Super Bowl face aux Chiefs de Kansas City à Miami en février, les médecins étaient en train de mettre en place un centre d’opérations COVID-19 à l’Université de Californie-San Francisco. C’est selon un nouveau rapport qui note que les premiers cas confirmés de coronavirus avaient commencé à apparaître dans la Bay Area alors que le reste du pays était concentré sur le gros gibier. Alors qu’est-ce que cela a à voir avec le Super Bowl?

Si les 49ers avaient gagné le match, il y aurait eu un défilé de championnat à San Francisco. Ce défilé aurait attiré des dizaines de milliers de personnes et aurait eu lieu juste au moment où l’épidémie de coronavirus était sur le point d’exploser aux États-Unis. Il s’avère que cette défaite a probablement sauvé d’innombrables vies.

Si cela ressemble à quelqu’un qui vient de saisir une gigantesque paille en forme de football, eh bien, ce sont en fait les médecins et les chercheurs qui commencent à le dire. Par exemple, le professeur de médecine UCSF Niraj Sehgal:

Un article paru dans le Wall Street Journal mardi a déclenché cette discussion, qui note que bien que Kansas City ait accueilli une célébration de championnat, ce n’était pas à l’échelle de ce qui aurait eu lieu à San Francisco. Kansas City n’a pas été autant un hotspot de coronavirus que San Francisco.

“Cela peut être inscrit dans les annales comme une perte sportive brutale, mais qui peut avoir sauvé des vies”, a déclaré le Dr Bob Wachter, président du département de médecine de l’UCSF, au WSJ. «Il n’aurait pas fallu beaucoup de propagation début février pour que la chose soit devenue incontrôlable. Cela aurait suffi pour allumer le feu. “

Selon des responsables locaux, San Francisco a été l’un des premiers endroits aux États-Unis où la transmission du virus de personne à personne a eu lieu, et le premier cas a été signalé dans la région fin janvier. Pour avoir une idée de la façon dont les choses auraient pu se passer, il y avait plus de 5 000 cas confirmés de coronavirus dans la région de la baie au 12 avril. été exponentiellement plus grande si elle avait commencé avec la propagation du virus à la suite d’un défilé massif.

