La pianiste de légende du jazz de la Nouvelle-Orléans et Ellis Marsalis Jr. meurent des complications d’un coronavirus

Ellis Marsalis lors d’une présentation à la Nouvelle-Orléans le 3 mai 2009.

(.) – Ellis Marsalis Jr., une légende du jazz de la Nouvelle-Orléans, éducateur et père de quatre enfants musicaux, est décédé mercredi, a déclaré à . Quint Davis, directeur émérite du Ellis Marsalis Center for Music. Le pianiste avait 85 ans.

La cause du décès était des complications de Covid-19, a déclaré son fils Branford Marsalis au New York Times.

Ellis Marsalis était une légende. C’était le prototype de ce que nous voulons dire lorsque nous parlons du jazz de la Nouvelle-Orléans “, a déclaré le maire de cette ville, LaToya Cantrell, dans un communiqué publié mercredi soir. «Il était enseignant, père et icône. Les mots ne suffisent pas pour décrire l’art, la joie et l’émerveillement qu’il a montrés au monde. »

Quatre des six enfants de Marsalis ont suivi ses traces musicales et ont établi leur propre carrière de longue durée dans l’industrie. Son fils Wynton est le directeur et directeur artistique de Jazz at Lincoln Center, et lauréat de plusieurs prix. Son fils Branford est un saxophoniste de jazz qui a enregistré des albums avec Sting, entre autres.

En plus de sa propre carrière de pianiste et de compositeur de jazz, Ellis Marsalis a également été le premier professeur de jazz au Center for Creative Arts de la Nouvelle-Orléans et le premier président du programme d’études de jazz de l’Université de la Nouvelle-Orléans, selon le communiqué. par Cantrell.

