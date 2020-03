La pire pandémie que l’humanité ait connue

Les travailleurs portant des équipements de protection se préparent à pulvériser du désinfectant par précaution contre le nouveau coronavirus à Séoul, Corée du Sud, lundi 16 mars 2020. Pour la plupart des gens, le nouveau coronavirus ne provoque que des symptômes légers ou modérés, tels que de la fièvre et de la toux. Pour certains, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé existants, cela peut provoquer des maladies plus graves, notamment une pneumonie. (Photo AP / Lee Jin-man)

Note de l’éditeur: Roberto Rave est politologue avec une spécialisation et un diplôme de troisième cycle en commerce international et commerce extérieur de l’Université Externado de Colombie et de l’Université Columbia de New York. Avec des études en gestion de l’Université IESE d’Espagne et candidat au MBA de l’Université de Miami. Il est chroniqueur pour le journal économique colombien La República. Il a été choisi par l’Institut républicain international comme l’un des 40 jeunes leaders les plus influents du continent.

(CNN espagnol) – L’heure actuelle du monde pose des crises constantes et continues. Le chaos est le dénominateur commun, soit en raison d’une menace de missile de la Corée du Nord ou d’une pandémie à propagation rapide; pour un malheur dans la vie d’un leader politique de classe mondiale, pour un incendie en Australie ou pour un commentaire du Vatican. La crise est devenue un état continu dans les médias, qui a propagé un pessimisme constant, souvent loin de la réalité. Non seulement les grandes utopies et les rêves sont loin de l’objectivité; à de nombreuses reprises, le chaos et le négativisme aussi.

La plus grande pandémie que le monde connaisse n’est peut-être pas le coronavirus, mais celui qui fait allusion au désespoir, au négativisme. Dans différents articles, j’ai exprimé ma grande préoccupation face à l’augmentation excessive des suicides, deuxième cause de décès chez les jeunes, selon l’Organisation mondiale de la santé. Cette pandémie, propagée par de nombreux médias, a pris le principe du mérite et a réussi à semer le désir d’immédiateté, de haine et de négativisme excessif en raison du manque de caractère pour faire face aux difficultés.

La pire pandémie est celle de l’indifférence, celle du clic et de la critique, celle de l’éloignement et de la déshumanisation de l’humain. Compte tenu de cela, je partage ce que le psychiatre Augusto Cury déclare dans son livre “Le sens de la vie”: “Idéalement, l’éducation à l’émotion devrait être présente de la petite enfance aux maîtrises et doctorats. Idéalement, l’éducation devrait réaliser la révolution sociale la plus pacifiste et la plus solide, en formant des penseurs et non des répéteurs d’idées. Peut-être que nous cesserons ainsi d’être des collectionneurs de larmes et deviendrons des collectionneurs d’espoir. »

Rien de nouveau, les difficultés ont toujours existé. Du fait de la concurrence pour l’électricité et du différend entre l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et les États-Unis, la crise pétrolière des années 1970 a été déclenchée, ce qui a fait grimper son prix 14 fois. Maintenant, c’est la Russie qui en est la cause. Les maladies que le monde a connues sont également nombreuses et le coronavirus est peut-être l’une des moins meurtrières. Parmi la variole, la rougeole et la grippe de 1918, plus de 500 millions de personnes sont mortes.

Le coronavirus est déjà une pandémie et des mesures urgentes doivent être prises pour atténuer sa forte tendance exponentielle, qui menace l’effondrement des systèmes de santé. Cela pourrait forcer l’utilisation de protocoles à froid pour donner la priorité aux soins pour les plus jeunes, qui ont de bien meilleures chances de survie. Covid-19 est plus mortel que la grippe commune, bien qu’il n’y ait pas encore suffisamment de données sur les épidémies, et il n’y a aucune preuve de tous les cas possibles. Le fait est qu’il a déjà mis en échec les systèmes de santé du monde entier, révélant leurs lacunes et leur inefficacité.

En conclusion, le monde entier doit prêter attention à ce virus, qui a son grand danger dans l’exponentialité avec laquelle il se reproduit. L’économie touchée par cette situation doit se réactiver rapidement. Au milieu de ce qui s’est passé, il faut souligner que les pires crises actuelles sont la crise des référents, des dirigeants qui – comme le mentionne un bon ami à Medellín – comblent les écarts de compréhension et de compréhension entre adultes et jeunes, désireux d’être entendus .

.