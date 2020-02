La plate-forme “Non à la chasse” proteste dans toute l’Espagne contre les abus du lévrier | La société

Des militants de la plateforme “Non à la chasse” (NAC) ont manifesté ce dimanche dans près de quarante villes espagnoles pour défendre le lévrier et le reste des races utilisées pour la chasse, une activité qu’ils jugent “très cruelle” car beaucoup de chiens ils finissent par être abandonnés ou maltraités lorsqu’ils ne sont plus utiles.

Les manifestations ont été déclenchées avec le soutien de plus de 600 associations, plateformes de défense des animaux et partis politiques. Ils ont également eu lieu à Amsterdam (Pays-Bas), Milan (Italie) et Gand (Belgique), ainsi que dans la ville allemande de Cologne et dans la ville française Toulouse les jours précédents.