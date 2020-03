La plateforme Xnet dénonce l’utilisation “perverse” de la protection des données par l’administration | L’avenir

La plateforme de défense des droits numériques Xnet a dénoncé l’utilisation “perverse” de la protection des données personnelles que les administrations publiques font parfois pour limiter le droit à l’information ou la lutte contre la corruption et les abus.

Selon Xnet, les administrations publiques utilisent à plusieurs reprises la protection des données personnelles comme “une excuse” pour cacher et protéger la corruption “ou pour couvrir les mauvaises pratiques, l’incompétence ou les abus institutionnels”.

Cette plateforme a publié et présenté ce mardi un rapport sur la protection des données personnelles par les administrations publiques, dans lequel il souligne que ces dernières années, l’accent a été mis sur les abus commis par des sociétés telles que Facebook et non pas tant sur ceux commis par des institutions publiques.

Selon cette plateforme, il existe des politiques qui “sapent” la vie privée des citoyens dans leur ensemble et ont dénoncé l’utilisation “perverse” de la protection des données et la réduction au silence des abus “quotidiens” dont souffrent de nombreuses personnes. Administrations

Il a été estimé que l’entrée en vigueur du règlement européen sur la protection des données a réussi à mettre “un premier frein” au contrôle du “nouvel or” que les données à caractère personnel et l’importance qu’elles accordent au “principe de minimisation” signifient afin de ne pas demander Donnez plus d’informations que strictement nécessaire.

“Faiblesse” du règlement européen

Cependant, le règlement européen lui-même souffre – il maintient cette plate-forme – d’une “faiblesse”, car il permet de demander tous types de données à caractère personnel alléguant des “intérêts légitimes”, ce qui dans certains pays pourrait ouvrir la porte “à toutes sortes d’arbitraire et les abus. “

La plateforme souligne dans son rapport que la protection adéquate des données personnelles ne doit pas être une “excuse” pour limiter le droit à l’information et lutter contre la corruption et les abus, et rappelle en ce sens la destruction de plusieurs disques durs. Ordinateurs PP revendiquant la protection des données personnelles; ou que, pour la même raison, une initiative parlementaire visant à connaître la fiche de service de l’inspecteur de la Brigade politique sociale à Franco Franco Pacheco (dit “Billy l’Enfant”) a décliné.

En Espagne, il existe une tendance “abusive” à demander plus de données que nécessaire lorsqu’une personne fait une demande à une administration, selon Xnet, qui a critiqué “l’asymétrie claire” qui existe entre les autorités publiques, “qui peut nous surveiller”, et les citoyens qui ont l’intention de recueillir des informations dans ces administrations.

Dans son rapport, cette organisation a également dénoncé que les administrations publiques font appel à la protection des données pour sanctionner l’utilisation d’informations telles que les enregistrements de fonctionnaires commettant des excès, et cite le cas, par exemple, des policiers qui sont enregistrés dans l’exercice de leur fonctions.

Un prétexte pour invalider des preuves?

Selon cette plate-forme, il est nécessaire de différencier les cas dans lesquels les enregistrements de personnes sont capturés dans l’exécution d’un service public, dans un lieu public ou lors d’événements publics, a influencé l’enregistrement de ces images ne doit pas être considéré comme un violation de la vie privée, et a conclu que “la protection des données est trop souvent un prétexte pour invalider des preuves.”

Le fondateur et chef de Xnet Simona Levi a remis le rapport au directeur de l’Agence espagnole de protection des données (AEPD), Mar España, qui s’est engagé – il a informé Efe Levi- à étudier les propositions et recommandations de cette plate-forme en faveur des droits numériques.

Le rapport de cette organisation est structuré en cinq domaines principaux et dans chacun d’eux une série de recommandations sont compilées aux gouvernements, aux parlements et aux organes compétents pour introduire des changements dans les lois ou les politiques “afin que la loi la protection des données sert à protéger la vie privée des citoyens et non à garantir l’impunité des puissants. ” EFE

