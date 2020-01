La pluie maintient la Catalogne et l’Andalousie en alerte orange | La société

Les derniers coups de la tempête de Gloria sont attendus en Catalogne, où l’alerte orange persiste en raison de fortes pluies, tandis qu’en Andalousie, l’arrivée d’un nouveau front laissera également d’intenses précipitations sur la côte méditerranéenne, rapporte l’Agence météorologique d’État (Aemet ) sur votre site Web.

La Catalogne a activé l’avertissement orange (risque important) dans les provinces de Gérone et de Barcelone en raison des pluies qui laisseront jusqu’à 200 litres par mètre carré en 24 heures dans les pré-Pyrénées dans sa partie la plus occidentale; à Lleida et Tarragone, il y a une alerte jaune pour les précipitations avec des accumulations de 40 litres en 12 heures.