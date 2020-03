La plupart des cas de coronavirus concentrés dans des pays situés au-dessus de la latitude 22

En revanche, les pays en dessous de cette latitude signalent moins de cas confirmés de Covid-19.

Selon une étude de l’Université Johns Hopkins et un recueil de J. P. Morgan, il semble que le la plupart des cas des artères coronaires Covid-19 sont enregistrées dans nations situées au-dessus de la latitude 22 de la planète.

Le rapport sur les infections basées sur la latitude: la barrière nord à 22 degrés tient toujours pour l’instant “par JP Morgan, indique que les épidémies communautaires les plus graves se sont produites dans des régions le long d’une étroite distribution est-ouest, environ couloir de 30-50 N ”avec Des conditions météorologiques constamment similaires (5-11 ° C et 47-79% d’humidité).

De même, il ressort du rapport que les villes présentant le risque le plus élevé ci-dessous se trouvent à la frontière de la zone jaune et de la zone verte.

Jp Morgan Coronavirus par aline melanie sur Scribd

En outre, le températures moyennes (5-11 ° C) et humidité relative (47-79%) dans les villes touchées, ils sont similaires les uns aux autres, et également similaires aux conditions de laboratoire qui survie des coronavirus (4 ° C et 20-80% d’humidité relative).

Le rapport note également que aucune des concentrations une infection est survenue (encore) dans des températures minimales inférieures à 0 ° C non plus.

“Les épidémies ont été plus faibles (jusqu’à présent) dans des endroits à forte population et avec des liaisons de voyage importantes vers la Chine, comme Bangkok”, explique le texte.

Les 10 premiers pays avec les cas les plus confirmés de coronavirus sont La Chine avec 81 mille 102; Italie, 35 mille 713; Iran avec 17 mille 361; Espagne rapporte 13 mille 910; Allemagne à la cinquième place avec 12 mille 327 cas; le suit La France avec 9 mille 52; Corée du Sud avec 8 mille 413; États Unis enregistre 7 mille 769; La Suisse à la neuvième place avec 3 mille 28 et enfin à la dixième place, Royaume-Uni avec 2 000 462 cas confirmés.

Mexique Il est localisé au site 53 avec 118 cas confirmés. Plus bas, la liste se trouve La Colombie avec 93; Panama, 86; Argentine rapports 79; Uruguay y Costa Rica avec 50 cas chacun; Venezuela avec 36, dans d’autres pays.

Les premiers pays de la liste avec les cas les plus confirmés sont situés au-dessus de la latitude 22; tandis que ces derniers sont localisés grâce à lui.