La police a expulsé deux hommes noirs de Walmart pour avoir porté des masques à cause du coronavirus – .

“Nous sommes tous dans le même bateau” est une phrase que vous entendez beaucoup pendant la pandémie actuelle de coronavirus – mais elle ne tient pas nécessairement compte des disparités raciales qui commencent à émerger.

En ce qui concerne l’impact du virus jusqu’à présent et le nombre de décès confirmés de coronavirus à ce jour, nous commençons à voir dans de nombreuses villes où les Noirs sont une petite minorité de la population, qu’ils représentent également la grande majorité des cas et des décès.

Des disparités raciales peuvent également être observées dans d’autres situations liées à cette maladie, comme deux hommes qui ont été expulsés d’un magasin Walmart pour avoir porté des masques chirurgicaux.

L’une des phrases que vous avez probablement entendues à plusieurs reprises depuis le début de l’épidémie de coronavirus est la façon dont «nous sommes tous dans le même bateau» et que le virus ne respecte pas les frontières, le sexe, la classe ou l’ethnie comme il le cherche silencieusement victimes à infecter. Cependant, cette notion selon laquelle nous traitons tous ensemble la pandémie commence à s’effondrer une fois que vous regardez de plus près qui est touché, car vous serez rapidement confronté à des réalités qui donnent à réfléchir – comme le fait qu’environ 70% des les habitants de la Louisiane qui sont morts du coronavirus sont noirs, même si les Afro-Américains ne représentent que 32% de la population de l’État. Ces chiffres sont similaires à Chicago, où environ 30% de la population est composée de résidents noirs, tandis que 70% des victimes du coronavirus de la ville sont noires.

Et ce n’est pas seulement dans le bilan des morts que vous pouvez trouver des disparités raciales dans les réponses des coronavirus des différentes communautés. Un journal local de l’Illinois, The Telegraph, a récemment rapporté l’histoire de deux hommes noirs – Jermon Best et Diangelo Jackson – qui faisaient leurs courses dans un quartier de Walmart pour s’approvisionner. Ils portaient des masques chirurgicaux, qui font maintenant l’objet de nouvelles directives du CDC selon lesquelles les gens devraient limiter leurs interactions publiques à cause du coronavirus mais que s’ils doivent quitter la maison pour être sûrs et porter un masque facial.

Alors qu’ils faisaient leurs courses, un policier a commencé à les suivre et leur a ensuite dit qu’ils devaient partir parce qu’ils n’étaient pas autorisés à être dans le magasin avec un masque. Une vidéo que les hommes ont postée sur YouTube enregistre l’interaction:

“On nous demande de partir pour être SÉCURITAIRES”, dit l’un des hommes pendant la vidéo, alors que l’officier les suit lentement.

Selon le rapport du Telegraph sur l’incident, le chef de la police locale, Brad Wells, a déclaré qu’il hésitait à faire une déclaration publique sur ce qui s’était passé “parce que la vidéo n’avait pas l’air bien en surface”.

Dit Wells: «Je ne peux pas dire grand-chose. J’ai soutenu l’officier par ce qu’il m’a dit. Comme tout, il y a plus dans l’histoire. ” Il a ajouté que l’incident s’était produit avant que la plupart des gens commencent à porter des masques chirurgicaux en public à cause du virus.

Selon le chef, la «seule erreur» de l’officier était qu’il s’était trompé sur la politique du magasin Walmart interdisant les masques. Les deux hommes, a-t-il poursuivi, “sont immédiatement entrés dans la course.”

