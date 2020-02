La police thaïlandaise a abattu dimanche après des heures d’affrontements avec le soldat qui a agressé un centre commercial et tué au moins 20 personnes et blessé plus de 40 dans la ville de Nakhon Ratchasima, a déclaré le chef de la police Chakthip Chaijinda.

“L’opération est terminée”, a déclaré brièvement le chef de la police royale thaïlandaise aux médias en quittant les lieux.