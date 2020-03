La police arrête un pasteur de Floride qui a déclaré que les fermetures d’églises étaient pour des «pensées» – .

Un pasteur de Floride a récemment été arrêté pour avoir organisé deux offices religieux pour des centaines de fidèles. Le pasteur a délibérément ignoré les directives de séjour à la maison.

Le pasteur en question, Rodney Howard-Browne, a rapidement déposé une caution et a été libéré.

Selon les avocats d’Howard-Browne, l’église a pris un certain nombre de mesures pour se conformer aux directives de distanciation sociale, bien que les vidéos suggèrent le contraire.

Le pasteur Rodney Howard-Browne de la rivière à Tampa Bay Church a été arrêté cette semaine après avoir tenu un service religieux devant un grand groupe de fidèles dimanche dernier. Le mépris ouvert de Howard-Browne pour les directives de séjour à la maison est alarmant et, sans exagération, met chacun de ses fidèles en danger.

Pour compliquer les choses, Howard-Browne ne s’est pas contenté d’un service régulier ce week-end, il est même allé jusqu’à faire venir des gens des villes environnantes par bus. Sans surprise, Howard-Browne est un théoricien du complot sur les coronavirus et s’imagine être un “barman du Saint-Esprit”.

Howard-Browne a dirigé deux services dimanche dans son église du comté de Hillsborough, et des vidéos publiées sur Facebook au cours du week-end montrent des centaines de fidèles debout à proximité les uns des autres, avec de nombreux debout côte à côte. À peine une surprise, Howard-Browne a déclaré il y a quelques semaines qu’il ne serait prêt qu’à fermer son église pour l’enlèvement. Et en allant un peu plus loin, il a ajouté que la fermeture du magasin pour le coronavirus était pour les «pensées».

Commentant la question, Hillsborough Sherriff Chad Chronister a déclaré au Tampa Bay Times:

En raison du mépris insouciant de la sécurité publique et après des demandes et des avertissements répétés, j’ai travaillé avec notre procureur d’État, Andrew Warren, pour obtenir un mandat pour réunion illégale et violation des règles d’urgence de santé publique, qui sont toutes deux des délits de second degré. Notre objectif ici n’est pas d’empêcher quiconque d’adorer, mais la sécurité et le bien-être de notre communauté doivent toujours venir en premier.

Il y a environ une semaine, Hillsborough a promulgué une directive sur le séjour à la maison qui restreint «les rassemblements publics ou privés, y compris les rassemblements communautaires, civiques, de loisirs publics, confessionnels, les événements sportifs, les concerts et tout événement similaire qui rassemble plus de 10 personnes dans une seule pièce, un seul espace ou n’importe quel lieu, en même temps. »

Défendant son comportement, les avocats de Howard-Browne de Liberty Counsel ont souligné les mesures prises pour empêcher la propagation du coronavirus:

Imposé la distance de six pieds entre les groupes familiaux dans l’auditorium ainsi que les salles de débordement;

Tout le personnel portait des gants;

Chaque personne qui est entrée dans l’église a reçu un désinfectant pour les mains;

Dans le marché fermier et le café du hall, la distance de six pieds a été imposée avec le sol spécifiquement marqué (les marchés fermiers et les étals de produits sont expressément exemptés);

L’église a dépensé 100 000 $ pour un système de purification de qualité hospitalière mis en place dans toute l’église qui fournit une réduction microbienne infectieuse continue (CIMR) conçue pour tuer les microbes, y compris ceux de la famille des coronavirus.

Le conseiller juridique du pasteur a également ajouté que l’arrestation de leur client est «discriminatoire à l’égard de la religion et des rassemblements religieux». Quoi qu’il en soit, Howard-Browne a rapidement déposé une caution et a été libéré.

