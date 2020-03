La police du Salvador arrête plus d’une centaine de Salvadoriens pour violation de la quarantaine domestique

El Salvador ferme son aéroport en raison du coronavirus 1:55

(CNN espagnol) – La police d’El Salvador a détenu au moins 112 personnes au cours des 16 premières heures de la quarantaine obligatoire des ménages qui vise à stopper l’avancée du coronavirus, selon Rogelio Rivas, ministre de la Justice et de la Sécurité.

Les personnes détenues pour avoir enfreint cette disposition ont été transférées dans des centres de détention où elles resteront pendant 30 jours, a déclaré Rivas lors d’une conférence de presse.

Cette décision a été ordonnée samedi par le président Nayib Bukele sur la chaîne nationale de radio et de télévision.

Le gouvernement a établi des exceptions afin qu’une personne par famille puisse se rendre dans les supermarchés et les pharmacies pour couvrir les besoins des ménages.

En outre, les employés des restaurants, des transports publics, des stations-service, des sociétés de sécurité, des cliniques privées, du système financier, des hôpitaux, des vétérinaires, des médias, des députés, de la Cour suprême de justice et des employés publics directement liés aux soins d’urgence ont été autorisés. .

La police et l’armée ont installé des contrôles sur les routes principales et des patrouilles dans les quartiers et les quartiers pour localiser ceux qui ne respectent pas la mesure.

Le procureur général d’El Salvador a demandé aux autorités de documenter les cas car «en plus d’être emmenés dans un centre de confinement en cas de pandémie, ceux qui violent la quarantaine à domicile seront poursuivis pénalement pour le délit de désobéissance individuelle, sans préjudice d’autres délits qui ils peuvent s’engager », a écrit Raúl Melara dans un tweet.

Le délit de désobéissance des individus est prévu à l’article 338 du Code pénal salvadorien et est passible d’une peine d’un à trois ans de prison, ainsi que d’une sanction économique.

À midi ce dimanche, El Salvador a enregistré trois cas confirmés de coronavirus.

