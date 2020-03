La police grecque lance de nouveau du gaz contre les migrants qui tentent d’entrer en Grèce | Monde

La police grecque a de nouveau lancé ce mercredi des gaz lacrymogènes contre les migrants et les réfugiés qui tentent d’entrer dans le pays depuis la frontière avec la Turquie, comme l’ont rapporté les médias grecs et a pu vérifier Efe sur le terrain, après la journée d’hier la situation était plus calme.

Bien que la police turque n’autorise toujours pas les médias à s’approcher de la frontière, des colonnes de gaz peuvent être vues et des détonations ont été entendues à un kilomètre du poste frontière de Pazarkule, dans la zone d’où il y a six jours des milliers de personnes attendent d’avoir l’occasion d’entrer. sur le territoire de l’Union européenne.