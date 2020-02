La police kazakhe arrête des dizaines de manifestants à Nur-Sultan et Almaty | En vedette

Les troupes kazakhes de la police anti-émeute ont arrêté des dizaines de manifestants qui se sont rassemblés samedi dans des rassemblements d’opposition non autorisés à Nur-Sultan et Almaty, la capitale et la plus grande ville du Kazakhstan.

Les rassemblements ont été organisés par l’Organisation d’options démocratiques du Kazakhstan (QDT, dans son sigle en kazakh), que l’ancien ministre et ancien banquier Mujtar Abliázov dirige de l’étranger, condamné par contumace à la réclusion à perpétuité par la justice kazakhe après avoir été reconnu coupable d’avoir commis le meurtre d’un partenaire.